Castrovillari, striscione fascista ai festeggiamenti, De Gaio, appena eletta, prende le distanze

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La neo eletta sindaca di Castrovillari del centrodestra, Anna De Gaio, prende le distanze da uno striscione fascista apparso in un corteo per i festeggiamenti

CASTROVILLARI – La comparsa, durante i festeggiamenti per la vittoria del ballottaggio, di uno striscione che richiama simbologie e messaggi di chiara matrice fascista ha fatto emergere le prime polemiche a Castrovillari dopo l’elezione di Anna De Gaio che ha superato Ernesto Bello. La neo sindaca ha subito preso le distanze. «Da domani inizierà il lavoro più importante: essere il sindaco di tutti. Di chi mi ha sostenuto, di chi ha espresso una scelta diversa e di chi non condivide le mie idee. Il mio impegno sarà rivolto esclusivamente al bene della città e dell’intera comunità. Voglio infine esprimere la mia totale estraneità con i contenuti emersi durante i festeggiamenti, che non sono in linea con i miei valori democratici e dai quali prendo le distanze senza alcuna ambiguità» sono state le sue dichiarazioni.

IL CONTENUTO DELLO STRISCIONE DENUNCIATO DAL SEGRETARIO DEL CIRCOLO DEL PD

Era stato Armando Garofalo segretario del circolo PD di Castrovillari a denunciare la presenza dello striscione. «Castrovillari ha una storia radicata nell’antifascismo, fatta di memoria, di lotte e di valori democratici. – ha rilevato Garofalo – Chi oggi dovrà amministrare la nostra città ha il dovere di tutelare e difendere l’identità e la dignità dell’intera comunità che rappresenta. Uno striscione del genere non rappresenta solo chi lo ha esposto. Macchia l’immagine dell’intera città. E va condannato con chiarezza, senza ambiguità e senza giustificazioni». La De Gaio comunque ha preso subito le distanze.