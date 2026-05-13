Amministrative di Castrolibero, intervista a Nicoletta Perrotti

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Intervista alla candidata a sindaco di Castrolibero Nicoletta Perrotti in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio

CASTROLIBERO – Conto alla rovescia per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. A Castrolibero si contenderanno la fascia tricolore Nicoletta Perrotti, Francesco Serra e Pasquale Villella. L’AltraVoce-Il Quotidiano avvia le interviste ai tre candidati a sindaco. Di seguito l’intervista concessa da Nicoletta Perrotti.

Lei è una donna impegnata in politica da molti anni e un’amministratrice apprezzata. Cosa l’ha spinta a scendere in campo per la carica di sindaco di Castrolibero?

«Ho scelto di candidarmi e di mettere a disposizione del gruppo la mia esperienza politico-amministrativa, oltre alle mie competenze tecniche, come autentico atto d’amore verso il territorio e verso il Comune di Castrolibero, diventato negli anni un modello amministrativo di riferimento per tutta l’area urbana. Sono cresciuta insieme a questa città: mentre Castrolibero viveva il suo sviluppo urbanistico e sociale, io crescevo come donna, professionista e rappresentante delle istituzioni.

Oggi sento il dovere e la responsabilità di restituire a questa comunità tutto ciò che mi ha dato, continuando a lavorare con passione, serietà e visione per il suo futuro. In questi anni abbiamo costruito un metodo amministrativo fondato sull’ascolto, sulla programmazione, sulla presenza costante tra la gente e sulla capacità di trasformare le idee in risultati concreti. Un metodo che ha consentito a Castrolibero di crescere in maniera ordinata e moderna, diventando un punto di riferimento per tanti altri Comuni».

Castrolibero è una realtà strategica nell’area urbana di Cosenza. Continuità politico-amministrativa da una parte e necessità di rinnovarsi dall’altra. Cosa servirà nei prossimi cinque anni?

«Servirà proseguire nel solco del programma elettorale di Rinascita Civica, avviato dall’ex sindaco Orlandino Greco nel 2023, ma sarà altrettanto necessario imprimere quel rinnovamento utile a rafforzare e rendere ancora più efficace l’azione amministrativa. Il metodo che in questi anni ha caratterizzato la nostra esperienza amministrativa — fatto di dialogo continuo con i cittadini, pianificazione seria, competenza e visione strategica — dovrà continuare a essere la nostra bussola anche per il futuro. Sarà fondamentale intercettare nuovi finanziamenti per il territorio, realizzare opere pubbliche attraverso procedure trasparenti, avviare una vera transizione digitale dell’intera macchina comunale e gettare le basi per un ingresso graduale dell’intelligenza artificiale nei processi amministrativi. Questi sono solo alcuni degli obiettivi che ci permetteranno di consolidare il percorso di crescita già intrapreso e di rendere Castrolibero sempre più moderna, efficiente e vicina ai cittadini».

Dal punto di vista politico sembrava che la sua candidatura potesse aver trovato una condivisione unanime nella maggioranza cristallizzata in seguito alle elezioni amministrative del 2023. Ma così non è stato.

«Il gruppo Rinascita Civica, il 6 marzo, attraverso un documento sottoscritto dall’intera maggioranza, aveva indicato in maniera compatta e libera la mia candidatura a sindaca. Dal 6 marzo al 9 aprile abbiamo lavorato tutti nella stessa direzione, condividendo un percorso politico e amministrativo chiaro. Successivamente, però, l’attuale facente funzione ha deciso improvvisamente di intraprendere altre scelte, senza alcun confronto né con la sottoscritta né con gli altri componenti della maggioranza. Ancora oggi non ci è dato conoscere le reali motivazioni di questo distacco, anche perché Serra si è sottratto a ogni richiesta di dialogo e chiarimento avanzata dal gruppo».

Nella sua lista spicca la presenza di un big della politica locale e regionale. Il riferimento è ovviamente all’ex sindaco di Castrolibero e attuale consigliere regionale Orlandino Greco.

«Per noi di Rinascita Civica è motivo di grande orgoglio poter contare nella nostra squadra sulla presenza del consigliere regionale Orlandino Greco, che per tanti anni ha guidato questa comunità con visione e capacità amministrativa. Il nostro è un rapporto umano e politico costruito negli anni, fondato sulla fiducia reciproca, sulla condivisione delle scelte e su una collaborazione quotidiana che ha sempre avuto come unico obiettivo il bene di Castrolibero.

Abbiamo lavorato fianco a fianco in tanti passaggi importanti per la crescita della città, condividendo un metodo amministrativo serio, concreto e orientato ai risultati. Avere al nostro fianco una figura ricca di esperienza, competenze e progettualità rappresenta certamente un valore aggiunto per tutta la squadra. Ma sono altrettanto orgogliosa di tutti i candidati della lista: uomini e donne preparati, motivati e profondamente legati al territorio, pronti a dare il proprio contributo per il futuro di Castrolibero».

Che ne pensa dell’Unione dei Comuni? La bozza dello Statuto è già stata inviata da alcuni mesi ai Comuni di Cosenza, Castrolibero e Montalto Uffugo dal Comune di Rende.

«La nostra visione è molto chiara: costruire, passo dopo passo, una collaborazione concreta tra i Comuni, fondata sulla gestione associata dei servizi e su una pianificazione territoriale condivisa. L’area urbana rappresenta già oggi un punto di riferimento fondamentale per i cittadini e dovrà assumere un ruolo sempre più centrale nelle politiche di sviluppo, nella mobilità, nei servizi e nelle opportunità di crescita economica e sociale. L’obiettivo è quello di creare un sistema territoriale moderno ed efficiente, capace di superare i confini amministrativi e di rispondere in maniera più efficace ai bisogni reali delle comunità».

Lanci un appello agli elettori e alle elettrici di Castrolibero in vista del voto del 24 e 25 maggio.

«Mi rivolgo a tutti i cittadini e a tutte le cittadine di Castrolibero con grande rispetto e senso di responsabilità. Il voto del 24 e 25 maggio sarà una scelta importante per il futuro della nostra comunità. Chiedo la fiducia degli elettori per continuare un percorso di crescita, sviluppo e buona amministrazione che negli anni ha reso Castrolibero una realtà modello del territorio. Abbiamo dimostrato, con i fatti, che attraverso il lavoro di squadra, la programmazione, il dialogo con i cittadini e la capacità di fare rete con le istituzioni si possono raggiungere risultati importanti. Questo è il metodo che vogliamo continuare a portare avanti.

La nostra è una squadra fatta di persone competenti, appassionate e vicine ai bisogni della gente. Vogliamo costruire una città sempre più moderna, inclusiva, attenta ai giovani, alle famiglie, agli anziani e alle attività produttive. Con il contributo di tutti possiamo continuare a far crescere Castrolibero, con serietà, trasparenza e amore per questa comunità».