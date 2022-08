Si dimettono sei consiglieri comunali, cade il sindaco di Piane Crati (Cosenza)

1 minuto per la lettura

PIANE CRATI (COSENZA) – Questa mattina sei consiglieri comunali di Piane Crati hanno ufficialmente rassegnato le dimissioni dalla loro carica. Si abbassa così il sipario sull’ennesima Giunta guidata dal sindaco Michele Ambroggio, eletto due anni fa.

I consiglieri dimissionari sono Stefano Borrelli, Luisa Fuorivia e Domenico Provenzano (per la minoranza), Fabio Provenzano, Rossella Nigro e Emanuele Ziccarelli (per la maggioranza).

“È stata una decisione meditata, non presa a cuor leggero – scrivono i sei consiglieri dimissionari – ma adottata con l’unico obiettivo di spezzare la spirale negativa rappresentata da un’amministrazione comunale incapace di governare la nostra comunità. Si chiude così, a meno di due anni dalle ultime elezioni, un’esperienza politica deludente sotto tutti i punti di vista. Nessun progetto importante è stato avviato, nessuna opportunità connessa ai fondi Pnrr è stata sfruttata, persino sui servizi fondamentali – vedi l’approvvigionamento di acqua potabile – si è registrato un preoccupante arretramento e peggioramento della situazione. Insomma, una situazione di totale caos che ha reso questa decisione inevitabile. Al contempo non possiamo non accogliere con soddisfazione una convergenza di posizioni con altri gruppi che, alle ultime elezioni, erano collocati in schieramenti alternativi al nostro. Tutto ciò rappresenta l’ennesima conferma, qualora ce ne fosse ancora bisogno, di una maggioranza implosa già pochi mesi dopo il voto e senza una bussola”.

“Adesso, con l’arrivo dei commissari, – è l’auspicio – si apre una nuova pagina. Una nuova stagione che dovrà vedere tutti – sottolineiamo tutti – in prima linea a lavorare per dare una nuova prospettiva a Piane Crati. Con lealtà, determinazione, e un’unica stella polare: il bene comune e il rispetto della legalità”.