Dimissioni dei consiglieri a Cassano, Papasso: “Nessuno scossone in maggioranza”

Dopo le dimissioni dei consiglieri Bianchi e Sposato al Comune di Cassano, il sindaco Papasso commenta l’azione politica

Cassano – “Prendo atto delle dimissioni degli assessori Annamaria Bianchi e Leonardo Sposato. Forse sono arrivate tardi dato che, come è facile verificare dagli atti approvati, da tempo non svolgevano più attività istituzionale, perennemente assenti dalla Giunta, lontani dal Municipio e distanti dal Sindaco e dalla Maggioranza, nonostante le continue sollecitazioni private e pubbliche del sottoscritto per riprendere le attività per le quali erano stati delegati. Da mesi l’unica attività puntualmente svolta è stata quella di percepire, sia pur legittimamente, l’indennità prevista per legge. Per il resto assenza totale, nessuna attività per le materie delegate”. Con queste parole il primo cittadino cassanese, Gianni Papasso, ha commentato le dimissioni “ufficiali” dei due assessori, Annamaria Bianchi (Cultura) e Leonardo Sposato (Lavori Pubblici).

Per il sindaco della città delle Terme le motivazioni addotte dai due ex amministratori, che già circa un mese fa, con una “riservata” avevano affidato il loro mandato nelle mani del primo cittadino, “ Sono farlocche. Tutti sanno che Annamaria Bianchi ha, in diverse forme, – si legge nella nota diramata dal sindaco – avanzato la sua candidatura a sindaco, senza essere stata mai presa in seria considerazione da quasi nessuno della maggioranza uscente e dalla stessa opinione pubblica.

Leonardo Sposato, che giova ricordare – precisa Papasso – non era stato candidato alla precedente competizione elettorale e che era stato nominato in Giunta direttamente dal sindaco per il rapporto di fiducia e non per mandato elettorale, pervaso da delirio di onnipotenza, non si è limitato a esprimere un giusto parere ma si era arrogato, addirittura, senza averne titoli, il compito di proporre, di revocare e di riproporre soluzioni e candidati , forse e senza forse, con l’intento di arrivare a una sua candidatura di superamento che, obbiettivamente, non è mai balenata nella mente di alcuno”. Dopo aver riportato testualmente il documento sottoscritto, qualche giorno dopo la “riservata”, dai due ex assessori e dal sindaco, il sindaco di Cassano sostiene che si è, ancora un volta, “davanti al classico caso della volpe che non arriva all’uva e dice che è acerba”.

Papasso tiene a sottolineare come tutto ciò “avviene ampiamente a mandato scaduto e basta girare per la città o leggere i social per cogliere il disappunto dei cittadini per quanto avvenuto in queste ore. Cittadini che hanno ben chiaro quale fosse il vero obiettivo di Sposato e della Bianchi e che hanno colto il tentativo fallito di strumentalizzare queste dimissioni. Quindi nessuno scossone, nessuna instabilità per l’amministrazione comunale che, ripeto già da mesi, senza il loro apporto, continua ad andare avanti e sempre con maggiore vigore, nel rispetto degli impegni assunti con i cittadini cassanesi.

Ora è tempo – sottolinea Papasso – di costruire percorsi per dare continuità amministrativa, con prospettive di rinnovamento per il buon governo e per il futuro della nostra bella cittadina e per la sua meravigliosa cittadinanza. Su questa prospettiva si stanno ritrovando la stragrande maggioranza dei consiglieri uscenti, la giunta comunale e vecchi e tantissimi nuovi sostenitori. I cassanesi , molto spesso, di fronte a situazioni come quelle che, purtroppo, stiamo vivendo usano dire – conclude Papasso – si è chiusa una finestra e si è spalancato un portone”.

Di tutt’altro tenore il commento del presidente del consiglio, Lino Notaristefano, sulle dimissioni dei due assessori. “Ogni scelta, nel bene o nel male, porta con se riflessione, coscienza e alcune volte, come in questo caso credo, – scrive in un post il presidente del consiglio, Lino Notaristefano, il quale, recentemente, ci ha confermato la sua volontà a non essere presente alla prossima competizione amministrativa – sacrificio e tristezza”. Lino Notaristefano, senza entrare nel merito delle dimissioni, scrive di sentirsi in dovere di ringraziare Annamaria Bianchi e Leonardo Sposato per il lavoro svolto durante questi anni a servizio della comunità cassanese. Sono due persone e professionisti integerrimi che non hanno mai anteposto, – evidenzia il presidente del consiglio -nemmeno per un momento, i propri interessi a quelli della collettività. Gli auguro ogni bene e soddisfazione per tutto il prosieguo della loro vita”, conclude Lino Notaristefano. Antonio Iannicelli