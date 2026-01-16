Congresso Pd di Rende, Ettore Morelli nuovo segretario

1 minuto per la lettura

Ettore Morelli, unico candidato in lizza, è stato eletto segretario cittadino nel congresso del Pd di Rende

RENDE (COSENZA) – Una corsa solitaria che vale però la segreteria del circolo del Partito democratico di Rende. Dopo due rinvii si è celebrato il congresso cittadino e il giovane Ettore Morelli è stato eletto segretario del Pd rendese. Si apre così una nuova fase per il circolo d’oltre Campagnano che tenta di rilanciarsi dopo anni a dir poco difficili.

Un folto gruppo di iscritti ha deciso di non votare ma questo non ha naturalmente inficiato la vittoria di Morelli. Quest’ultimo ricoprirà dunque un ruolo prestigioso in uno dei Comuni più importanti della Calabria e del Mezzogiorno. Da oltre un decennio il circolo del Pd rendese vive una logorante fase di balcanizzazione. E da circa tre anni, da quando la Federazione provinciale ha avocato a sé le funzioni del circolo in seguito alla sospensione di Annamaria Artese, di fatto neutralizzando l’operato dello stesso circolo.

L’elezione di Ettore Morelli rappresenta senza dubbio una boccata d’ossigeno per la Federazione provinciale del partito guidata da Matteo Lettieri che, nonostante i ricorsi e le polemiche, ha deciso di tirare dritto optando per la celebrazione del congresso di Rende.