Cosenza, Castagna lancia Mancini: «Sindaco ideale»

Il sindacalista Roberto Castagna lancia Giacomo Mancini: «Sarebbe il sindaco ideale per la rinascita di Cosenza»

COSENZA – «Giacomo Mancini ha tutte le caratteristiche per essere il sindaco della rinascita di Cosenza». Con queste parole Roberto Castagna, leader sindacale, ha aperto una partecipata riunione operativa di carattere operativo tra candidate e candidati al consiglio comunale e rappresentanti di associazioni e partiti chiamati ad una prima discussione politica e organizzativa in vista delle prossime elezioni comunali nel capoluogo bruzio.

CASTAGNA “SPONSORIZZA” MANCINI

«Intorno a lui – ha detto ancora Castagna – vogliamo definire un’alleanza con una solida base ideale solidaristica ed egualitaria, che si doti di un programma riformista ed ambientalista e che sia sostenuta da una coalizione prevalentemente civica, ma non chiusa ai partiti».

Tra le altre associazioni, erano presenti Laboratorio Riformista, Cosenza Smart, Cosenza verde e ambientalista, Movimento per il Mezzogiorno, Cosenza Socialista, Cosenza storia e innovazione, Cosenza democratica e dei diritti, Cosenza riformista, Insieme per Cosenza, nonché i Comitati Civici di via Panebianco, di via Popilia, del Centro Storico, di Piazza Riforma, di via degli Stadi. Hanno partecipato come osservatori interessati inoltre, i rappresentanti di PSDI, IV, IDM, PLI. E il movimento Cosenza cresce insieme.

Nella discussione alcuni nodi cruciali della crisi di Cosenza che ne stanno decretando un declino che pare inarrestabile: il preoccupante calo demografico, la perdita del del nuovo ospedale, la mancanza di acqua corrente nelle case per la maggior parte della giornata, l’allarme sicurezza.

E ancora il dissesto idrogeologico, la crisi del commercio vessato da una tassazione alle stelle con le conseguenti “cartelle pazze” di municipia, la chiusura dei luoghi di cultura e aggregazione, l’assenza di politiche sociali colte ad alleviare le sofferenze delle persone pi fragili.

AVVIATA LA FASE DI COSTITUZIONE DELLE LISTE

E’ stata anche avviata la fase della costruzione delle liste, che ha già fatto registrare un numero considerevole di disponibilità, un primo blocco di settanta aspiranti consiglieri pronto a spendersi in prima persona per il futuro della propria città.

Castagna ha anche sottolineato: «Siamo davanti ad un primissimo step di una lunga campagna elettorale e che il primo nucleo che si è formato attorno alla candidatura di Mancini è ovviamente aperto a tutti i contributi che verranno dalle associazioni, dai partiti e dai singoli cittadini».

Giacomo Mancini, nel suo intervento, ha detto: «A coloro che, sempre più numerosi, mi incoraggiano a scendere in campo per ridare ambizioni alla nostra città, ripeto che io ci sono».