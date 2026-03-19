Cosenza, l’esordio del nuovo Consiglio provinciale

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Si è svolta la prima seduta del nuovo Consiglio provinciale di Cosenza. Biagio Faragalli tende la mano alla minoranza.

COSENZA – Si è svolta la prima seduta del nuovo Consiglio Provinciale di Cosenza, successiva alle elezioni del Presidente e del Consiglio stesso, che hanno sancito l’investitura alla guida dell’Ente del Sindaco di Montalto Uffugo, Biagio Faragalli.

Nel corso della seduta, il Presidente Faragalli ha prestato solenne giuramento dinanzi al Consiglio Provinciale. Contestualmente, si è proceduto alla verifica dei requisiti di eleggibilità e compatibilità di tutti gli eletti, con esito positivo. Nel suo intervento di saluto, il Presidente Faragalli ha posto con forza l’accento su due concetti cardine: collaborazione e unità. Parole chiave che delineano l’impronta della nuova amministrazione provinciale, fondata su uno spirito di cooperazione condiviso tra tutte le componenti del Consiglio.

LE PAROLE DI FARAGALLI

«La Provincia deve tornare a essere la casa di tutti i Comuni e un punto di riferimento per i cittadini. Solo attraverso collaborazione e unità possiamo affrontare con efficacia le sfide che ci attendono», ha dichiarato il Presidente Faragalli. «Intendo promuovere un metodo di lavoro improntato al dialogo costante e al rispetto reciproco, nella piena consapevolezza dei ruoli. Maggioranza e minoranza sono chiamate a contribuire, insieme, al bene comune, che rappresenta la nostra unica stella polare», ha aggiunto.

L’APPELLO ALLA RESPONSABILITÀ

«Lo spirito che deve guidarci è quello della responsabilità condivisa: al di là delle appartenenze, dobbiamo lavorare per dare risposte concrete ai territori e rafforzare il rapporto tra istituzioni e comunità», ha concluso il Presidente. La proposta di dialogo avanzata dal Presidente è stata accolta con favore anche dai banchi della minoranza, che ha espresso apprezzamento e disponibilità attraverso gli interventi dei consiglieri Di Natale, Ciacco e Uva.