Stazione di Cosenza nel degrado, la denuncia di Mancini

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Giacomo Mancini denuncia il degrado della stazione di Cosenza: «Una città deve saper accogliere prima ancora di attrarre»

COSENZA – Il tema del degrado in città torna al centro del dibattito cittadino dopo il crollo di un solaio nella stazione ferroviaria di Cosenza. A intervenire è Giacomo Mancini, della direzione del PD Calabria, attraverso un video pubblicato sui social che sta generando attenzione e confronto tra cittadini e utenti della rete. Una sequenza costruita con un filo narrativo chiaro: dall’episodio del crollo alla riflessione sullo stato della città, fino alla proposta di una visione alternativa.

«È crollato un solaio alla stazione di Cosenza. Non è solo un episodio. È il segno di una città in declino», afferma Mancini. «Crolli nel centro storico. Crolli anche qui», aggiunge l’ex parlamentare socialista, collegando i diversi episodi che negli ultimi giorni hanno interessato la città.

Il focus si sposta quindi sul valore simbolico della stazione ferroviaria. «Questa è la porta di ingresso alla nostra città. Guardate che immagine diamo: degrado, abbandono, insicurezza», sottolinea. Un passaggio che diventa anche una riflessione più ampia sul ruolo dell’accoglienza e sull’immagine complessiva della città.

«Una città deve saper accogliere prima ancora di attrarre», evidenzia. Accanto alla denuncia, Mancini indica una prospettiva concreta di riqualificazione, ricordando anche il valore architettonico della struttura. «Non tutti sanno che questa stazione è stata progettata da Pier Luigi Nervi, uno dei più grandi architetti del Novecento. È un patrimonio che va recuperato e valorizzato», spiega.

Da qui la proposta di trasformare la stazione in un luogo moderno, funzionale e accogliente, con servizi efficienti e spazi curati. «Aiuole curate, luce, servizi che funzionano, mobilità vera, sicurezza: così deve presentarsi una città che vuole crescere», afferma.

Il messaggio si chiude con un richiamo alla necessità di cambiare guida amministrativa «Serve visione. Serve coraggio. Serve una bussola». «Questo è il futuro di Cosenza. E io sono pronto a guidarla».