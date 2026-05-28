Provincia di Cosenza, Faragalli assegna le deleghe

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Il presidente della Provincia di Cosenza Biagio Faragalli assegna le deleghe ai consiglieri provinciali di maggioranza

COSENZA -Il presidente della Provincia di Cosenza, Biagio Faragalli, ha ufficializzato l’assegnazione delle deleghe ai consiglieri provinciali di maggioranza, completando così la squadra di governo che lo affiancherà nella gestione dell’ente.

Una composizione che punta a valorizzare competenze amministrative, rappresentanza territoriale e capacità di programmazione, in vista delle prossime sfide che attendono Piazza XV Marzo.

LE DELEGHE ASSEGNATE DA FARAGALLI

Di seguito le deleghe assegnate: Federico Belvedere: Vicepresidente e delega alle Politiche giovanili; Giuseppe Turano: Viabilità; Antonino De Lorenzo: Edilizia scolastica ed Energia; Silvio Cascardo: Sport, Istruzione, Minoranze linguistiche e Digitalizzazione; Gabriella Luciani: Attività produttive, Sanità, Welfare, Politiche del lavoro, Politiche del volontariato e Pari opportunità; Luigi Garofalo: Ambiente; Pasquale De Franco: Pianificazione territoriale e Cultura; Caterina Bruno: Patrimonio, Bilancio e Affari generali.

«Abbiamo costruito una squadra coesa, competente e profondamente radicata nei territori – dichiara il Presidente Biagio Faragalli –. A ciascun consigliere è stata affidata una delega strategica per affrontare con serietà e concretezza le esigenze della provincia di Cosenza. Il nostro obiettivo è rilanciare il ruolo dell’ente provinciale, renderlo più vicino ai Comuni e più efficace nelle risposte ai cittadini. Inauguriamo una fase importante fatta di programmazione, presenza istituzionale e capacità decisionale. Vogliamo una Provincia dinamica, moderna e vicina ai sindaci e alle comunità locali».

Il presidente sottolinea inoltre la volontà di avviare rapidamente la fase operativa dell’amministrazione. «Adesso si entra nel vivo dell’azione amministrativa. Il prossimo passo sarà la nomina dei dirigenti e la riorganizzazione della struttura amministrativa, passaggi fondamentali per rendere la macchina dell’ente più efficiente, moderna e capace di affrontare le sfide che abbiamo davanti».

Faragalli evidenzia infine il clima di collaborazione che caratterizzerà il lavoro della maggioranza.

«Lavoreremo in piena sinergia, con spirito di servizio e senso delle istituzioni. La Provincia deve tornare a essere punto di riferimento per i territori, soprattutto sui temi della viabilità, dell’edilizia scolastica, dell’ambiente e della pianificazione strategica».