Circolo del Pd di Rende, presentata la nuova segreteria

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Si è svolta il 3 giugno l’assemblea del circolo del Pd di Rende, presentata ufficialmente la nuova segreteria

RENDE (COSENZA) – Si è svolta il 3 giugno 2026, presso l’Hotel San Francesco di Rende, l’assemblea del Circolo del Partito Democratico cittadino, presieduta dal segretario Ettore Morelli e alla presenza della consigliera regionale Rosellina Madeo. L’incontro ha segnato la presentazione ufficiale della nuova segreteria del Circolo, chiamata a guidare una fase di rilancio dell’attività politica del PD sul territorio e a ricostruire un rapporto solido e continuativo con la comunità rendese.

Morelli ha aperto i lavori sottolineando l’impegno del Circolo, sin dalla sua riapertura dopo il congresso, nella costruzione di una comunità democratica capace di superare le fratture che negli ultimi anni hanno indebolito il centrosinistra locale.

LE PAROLE DI ETTORE MORELLI

«Stiamo lavorando per promuovere aggregazione e unità, archiviando personalismi e divisioni, e per riaprire uno spazio politico fondato sull’ascolto, sul dialogo e sulla partecipazione», ha dichiarato il segretario. Al centro del suo intervento, la necessità di radicare l’azione politica nei quartieri, recuperare il rapporto con i cittadini e coinvolgere in modo particolare le nuove generazioni.

Da qui la presentazione della nuova squadra, con deleghe mirate a rafforzare la presenza del PD sul territorio: Giuseppe Ciardullo — Vicepresidente, delega a Territorio e Tutela dell’Ambiente, Roberta Vitaro — Cultura e Centro Storico; coordinamento della Segreteria, Massimiliano Aloe — Giovani, Scuola e Istruzione, Eleonora Ienaro — Diritti Sociali e Welfare, Alessandro Mazzitelli — Formazione Politica, Egidio Cario — Tesoriere, delega ai Tributi Locali, Francesco De Rango — Presidenza All’assemblea.

É intervenuto anche Elio Bozzo, in rappresentanza della Federazione Provinciale del PD di Cosenza, che ha rivolto un augurio di buon lavoro alla nuova segreteria, richiamando l’importanza di riportare al centro del dibattito politico i diritti sociali e civili. Sono poi intervenuti alcuni componenti della segreteria — Roberta Vitaro, Massimiliano Aloe e Giuseppe Ciardullo — che hanno espresso pieno sostegno al percorso avviato da Morelli, evidenziando l’esigenza di costruire un rapporto diretto e costante con i cittadini e con il territorio.

A chiudere i lavori è stata la consigliera regionale Rosellina Madeo, che ha ribadito il ruolo strategico dei circoli territoriali nel rilancio del Partito Democratico e nella costruzione di un’alternativa credibile per la Calabria. Madeo ha sottolineato la necessità di un’azione politica quotidiana, radicata e capace di intercettare i bisogni reali delle comunità. Con la presentazione della nuova segreteria, il PD di Rende definisce la propria linea politica: rafforzare la presenza nei quartieri, ricucire il rapporto con i cittadini e riportare il confronto politico sui territori attraverso ascolto, partecipazione e impegno quotidiano.