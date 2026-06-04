Cosenza, mozione contro il ritorno della leva obbligatoria

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Il Consiglio comunale di Cosenza ha approvato una mozione di Francesco Alimena contro il ritorno della leva militare obbligatoria

COSENZA – Il Consiglio comunale di Cosenza ha espresso un diniego compatto nei confronti delle ipotesi di ripristino del servizio militare e dell’escalation militare internazionale. Poco prima del termine dei lavori dell’ultima seduta, l’aula ha approvato all’unanimità una mozione presentata dal consigliere del Partito Democratico, Francesco Alimena, primo firmatario dell’atto sottoscritto anche da altri esponenti della maggioranza. Il documento sancisce la netta contrarietà del Comune Cosenza all’ipotesi di riattivazione della leva obbligatoria, richiamando l’esecutivo locale a un impegno attivo nei percorsi di disarmo e sensibilizzazione pacifista.

LE MOTIVAZIONI DELLA MOZIONE

L’istanza, letta direttamente in aula da Alimena prima della votazione, muove da un’analisi dello scenario geopolitico attuale, descritto come «una fase di crescente instabilità internazionale, segnata dall’aumento endemico dei conflitti, dalla corsa agli armamenti e da una progressiva normalizzazione del linguaggio della guerra». I firmatari rilevano la proliferazione, all’interno del dibattito pubblico continentale e interno, di orientamenti volti al rafforzamento bellico dei singoli Stati e alla riapertura delle caserme per i civili.

Secondo l’atto approvato dall’assemblea bruzia, la diffusione di una «cultura bellicista» rischierebbe di compromettere la tenuta dei servizi sociali. Nella mozione viene rimarcato che «le risorse destinate alla corsa al riarmo vengono inevitabilmente sottratte al welfare, al sapere, alla cultura e alla transizione ecologica», gravando su «giovani generazioni europee» già penalizzate da precarietà economica e difficoltà nell’accesso ai diritti civili di base.

L’asse portante del provvedimento si fonda sulla salvaguardia dell’ordinamento repubblicano e dei suoi valori originari. Il testo fa esplicito riferimento al dettato costituzionale, evidenziando come «l’Articolo 11 della Costituzione Italiana afferma che “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”».

LA POSIZIONE DEL CONSIGLIOCOMUNALE DI COSENZA

Per l’assise di Palazzo dei Bruzi, l’architettura della pace non si costruisce tramite il potenziamento degli apparati d’offesa, bensì consolidando la cooperazione e i canali della diplomazia multilaterale. Il testo richiama inoltre l’adesione ideale a reti civiche già operative a livello nazionale, citando «la campagna R1pud1a promossa da Emergency, la campagna “Nossignore” contro la reintroduzione della leva militare obbligatoria» e le mobilitazioni internazionali definite “No Kings”». Il voto favorevole di tutti i consiglieri presenti, solo quelli di maggioranza, impegna formalmente l’amministrazione cittadina a tradurre i principi della mozione in atti concreti sul territorio. In primo luogo, il provvedimento vincola il sindaco e gli assessori «ad esprimere la contrarietà del Comune di Cosenza all’ipotesi paventata da esponenti di primo piano del Governo italiano di reintrodurre la leva militare obbligatoria in tempo di pace in Italia».

Sul piano programmatico locale, Palazzo dei Bruzi dovrà coordinare interventi educativi all’interno degli istituti scolastici territoriali. La delibera prescrive infatti di «promuovere, nelle scuole e negli spazi pubblici del territorio comunale, iniziative culturali e percorsi educativi sulla Pace e sul sostegno ai popoli vittime dei conflitti in corso». Infine, l’ente dovrà fornire supporto logistico e istituzionale, anche attraverso i propri flussi informativi, alla raccolta firme legata alla legge di iniziativa popolare denominata «Un’altra difesa è possibile», incentrata sulla promozione dei modelli di difesa civile non armata e nonviolenta.