Cosenza, Fratelli d’Italia verso il congresso provinciale

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Il 18 luglio si svolgerà a Rende il congresso provinciale di Fratelli d’Italia, in pole Nicola Caruso per la guida del partito

COSENZA – Fratelli d’Italia si riorganizza e rinnova gli organi del partito. A cominciare dal ruolo di presidente provinciale dopo il forzato passo indietro di Angelo Brutto nel frattempo approdato a Palazzo Campanella e la conseguente parentesi commissariale. È infatti in programma sabato 18 luglio 2026, con inizio alle ore 11.00, il congresso provinciale di Fratelli d’Italia della provincia di Cosenza. L’appuntamento si terrà presso l’Hotel San Francesco, in via Giuseppe Ungaretti 2 a Rende.

LA CANDIDATURA DI NICOLA CARUSO

In pole position Nicola Caruso che ieri è uscito allo scoperto. «Ho presentato la mia candidatura alla Presidenza Provinciale di Fratelli d’Italia Cosenza. Questa candidatura nasce dal supporto di tanti dirigenti, amministratori e militanti ed è il frutto di un percorso iniziato molti anni fa, fatto di militanza, impegno quotidiano e di un legame profondo con il territorio. Fratelli d’Italia è la casa politica in cui milito, condividendo idee, battaglie e valori con persone che, nel tempo, sono diventate una famiglia», ha annunciato Caruso. Vedremo se il partito (come pare) convergerà sulla candidatura unitaria di Caruso oppure se spunteranno altri profili tra i meloniani.

IL CONGRESSO IN PROGRAMMA A RENDE

«Nel corso del congresso gli iscritti saranno chiamati a eleggere il presidente provinciale e l’intero coordinamento provinciale, rinnovando così gli organismi dirigenti che guideranno l’azione politica del partito sul territorio», si legge in una nota del partito.

«Fratelli d’Italia rivendica il proprio modello organizzativo fondato sulla partecipazione degli iscritti, sottolineando come sia un partito che elegge la propria classe dirigente attraverso il voto congressuale», prosegue FdI. «Il congresso di Cosenza assume un significato particolare anche perché conclude una fase di commissariamento resa necessaria dalle recenti elezioni regionali. Come previsto dalle regole interne di Fratelli d’Italia, infatti, i dirigenti candidati vengono temporaneamente commissariati per evitare che l’incarico di partito possa essere utilizzato a proprio vantaggio durante la competizione elettorale», si legge ancora.

LE PAROLE DI ANGELO BRUTTO

A sottolineare il valore di questo percorso è Angelo Brutto, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale: «Ringrazio Giorgia Meloni e Giovanni Donzelli per la fiducia accordatami in questi anni, prima come commissario provinciale e poi come presidente eletto nel congresso del 2023. La breve pausa determinata dalle elezioni regionali è prevista dalle regole del nostro partito: i candidati vengono temporaneamente commissariati per evitare qualsiasi utilizzo del ruolo a proprio vantaggio. Lo Statuto di Fratelli d’Italia prevede inoltre l’incompatibilità tra l’incarico di capogruppo in Consiglio regionale e quello di presidente provinciale. Per questo si rende necessario un nuovo congresso, celebrato in tempi celeri, perché prima ancora di essere un partito siamo una grande comunità».

«Brutto lascia la guida provinciale dopo un percorso che ha contribuito a consolidare Fratelli d’Italia nel Cosentino, consegnando al congresso un partito organizzato, coeso e radicato sul territorio, con una classe dirigente cresciuta attraverso il confronto interno e il coinvolgimento degli iscritti», la chiosa della nota.