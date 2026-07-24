Provincia di Cosenza, al via il risanamento finanziario

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Al via il risanamento della Provincia di Cosenza, il Consiglio approva il Piano di riequilibrio finanziario

COSENZA – Un Consiglio Provinciale dedicato alle scelte strategiche per il futuro dell’Ente quello che si è svolto questa mattina nel Palazzo della Provincia, ultimo appuntamento prima della pausa estiva. L’assemblea, presieduta dal Presidente Biagio Faragalli, ha approvato tutti i punti all’ordine del giorno, dal Piano di riequilibrio finanziario alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, passando per la definizione agevolata delle entrate provinciali, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio e la programmazione della rete scolastica.

In apertura dei lavori il Presidente ha salutato il nuovo Segretario Generale, Ciriaco Di Talia, ringraziando il dott. Alfonso Rende per il servizio reso all’Amministrazione provinciale. Il filo conduttore dell’intera seduta è stato il percorso di risanamento finanziario dell’Ente, sul quale il Presidente Faragalli ha ribadito la volontà di affrontare con decisione le criticità accumulate nel tempo.

LE PAROLE DI BIAGIO FARAGALLI

«La Provincia di Cosenza sta attraversando una fase delicata, ma abbiamo scelto di affrontarla senza scorciatoie. Ogni atto approvato oggi va nella direzione della stabilità finanziaria e della credibilità dell’Ente. Il nostro compito è lasciare una Provincia più solida di quella che abbiamo trovato» – ha dichiarato Faragalli. Tra i provvedimenti più significativi, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, per un importo di circa 3,5 milioni di euro, e la rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Per il Presidente della Provincia, «Il riconoscimento dei debiti non rappresenta una scelta politica, ma un obbligo di legge. La vera sfida è evitare che questi debiti continuino a produrre ulteriori costi per i cittadini. Per questo stiamo lavorando a soluzioni transattive che consentano di contenere l’impatto economico del contenzioso e di mettere definitivamente ordine nei conti della Provincia». Faragalli ha quindi evidenziato i risultati già raggiunti.

«In pochi mesi siamo riusciti a ridurre il disavanzo da circa 82 milioni a 76 milioni di euro. È un dato che testimonia il lavoro serio svolto dagli uffici, dall’Avvocatura e dal Settore finanziario, che ringrazio per la competenza e la dedizione con cui stanno accompagnando questo percorso di risanamento». Un lavoro che, secondo il Presidente, dovrà proseguire puntando sulla valorizzazione delle risorse interne.

«Intendiamo investire sulle professionalità presenti nella Provincia. Crediamo che il patrimonio più importante dell’Ente sia rappresentato dalle persone che vi lavorano ogni giorno e continueremo a valorizzarle, evitando il ricorso a incarichi esterni quando esistono competenze adeguate all’interno dell’Amministrazione».

ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES

Nel corso della seduta il Consiglio ha inoltre approvato l’adesione alla Rottamazione Quinquies, offrendo ai cittadini la possibilità di regolarizzare i debiti relativi alle sanzioni del Codice della Strada delle annualità 2017-2018 senza il pagamento di interessi e sanzioni, e ha prorogato i termini della definizione agevolata delle entrate provinciali per favorire una più ampia adesione.

Spazio anche alla scuola, con l’approvazione del Piano provinciale della rete scolastica e dell’offerta formativa 2027-2028, che non prevede accorpamenti di istituti, introduce nuovi indirizzi di studio e consente la riattivazione della scuola dell’infanzia nel Comune di Canna.

«Abbiamo voluto dare un segnale concreto ai territori. Difendere la presenza delle scuole significa difendere le comunità locali e garantire pari opportunità ai nostri giovani, soprattutto nelle aree interne» – ha aggiunto Faragalli.

IL DIBATTITO IN CONSIGLIO PROVINCIALE

Nel dibattito consiliare è emerso un confronto istituzionale improntato alla collaborazione. L’opposizione ha riconosciuto i passi avanti compiuti nel percorso di riequilibrio, chiedendo un maggiore coinvolgimento nelle future scelte strategiche.

«Ho apprezzato il clima di responsabilità che ha caratterizzato il confronto in Aula. Le difficoltà della Provincia non appartengono a una parte politica ma all’intera comunità provinciale. Per questo, dopo la pausa estiva, promuoveremo momenti di confronto con tutti i gruppi consiliari. Sul risanamento finanziario e sulle grandi scelte per il futuro dell’Ente il dialogo istituzionale è un valore e non un limite» – ha concluso il Presidente della Provincia.

La seduta si è chiusa con l’approvazione di tutti i provvedimenti all’ordine del giorno, confermando la linea dell’Amministrazione provinciale orientata al riequilibrio dei conti, alla tutela dei servizi essenziali e alla costruzione di una programmazione finanziaria più stabile e sostenibile.