Revisori dei Conti del Comune di Cosenza, De Marco presidente

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Fernando De Marco è stato eletto presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Cosenza

COSENZA – Con 21 voti a favore e quattro schede bianche Fernando De Marco è il nuovo presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Cosenza. Le anticipazioni del Quotidiano avevano indicato in De Marco uno dei papabili insieme a Mario Leporace e Sergio De Buono. Alla fine però c’è stata un’ampia convergenza su De Marco grazie al voto compatto della maggioranza.

L’ELEZIONE DI FERNADO DE MARCO

Prima di iniziare le operazioni di voto, il preidente del civico consesso Giuseppe Mazzuca aveva nominato come scrutatori i consiglieri comunali Ivan Commodaro e Alfredo Dodaro. Lo stesso aveva dato lettura della comunicazione con la quale il presidente dei revisori precedentemente eletto nella seduta del 14 luglio scorso, Caldiero, aveva rinunciato all’incarico.

Dopo la clamorosa rinuncia di Fernando Caldiero un suo omonimo guiderà dunque il Collegio dei Revisori. Nessuna sorpresa, dunque, nonostante una vigilia piuttosto agitata con più di un candidato potenzialmente in campo. De Marco è un commercialista e revisore legale, titolare di uno studio professionale, ed esperto di consulenza contabile e fiscale e di consulenza societaria e contrattuale.