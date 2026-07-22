Revisori dei Conti del Comune di Cosenza, Caldiero lascia

1 minuto per la lettura

Fernando Caldiero lascia la presidenza del Collegio dei Revisori dei Conti di Conti del Comune di Cosenza a una settimana dall’elezione

COSENZA – Il Collegio dei Revisori dei Conti è destinato, in un modo o nell’altro, a coup de theatre. Fernando Caldiero, eletto una settimana fa alla presidenza dell’organismo, rinuncia all’incarico. La notizia che il curatore fallimentare di Amaco potesse fare un passo indietro circolava già da alcuni giorni. Una posizione cristallizzata in una riunione con i sindacati in cui Caldiero avrebbe espresso la volontà di proseguire nella veste di curatore fallimentare di Amaco.

Lo stesso Caldiero avrebbe inviato una missiva all’amministrazione comunale di Cosenza motivando la sua scelta. È presumibile che Caldiero voglia evitare polemiche e strumentalizzazione con l’obiettivo di tutelare i lavoratori della partecipata in questa delicatissima fase. Resta da capire se sarebbe stato opportuno tirarsi fuori sin dall’inizio evitando magari la stessa elezione in considerazione del successivo epilogo. Ma tant’è.

La mente corre al 2023 quando Andrea Manna beffò Franco Colistro (profilo indicato dalla maggioranza) per la guida del Collegio dei Revisori dei Conti grazie al fuoco incrociato dei franchi tiratori nella stessa maggioranza e alle strategie della minoranza. Il 23 luglio sarà convocata la conferenza dei capigruppo per stabilire la data del nuovo Consiglio comunale ed eleggere il nuovo presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Stavolta, si augurano a Palazzo dei Bruzi, senza colpi di scena.