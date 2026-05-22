Futuro Nazionale, Vannacci fa proseliti in Calabria

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A Cosenza Sasso lancia il partito Futuro Nazionale di Vannacci verso l’assemblea costituente nazionale, oltre duemila iscritti in Calabria

COSENZA – La Calabria si conferma un laboratorio politico straordinario e un terreno fertile per la crescita strutturale di Futuro Nazionale, il movimento che fa capo al Generale Roberto Vannacci. A tracciare un bilancio improntato all’entusiasmo e alla mobilitazione è il deputato Rossano Sasso, responsabile per il Sud del movimento, che ha annunciato un fitto tour nelle principali aree della regione per consolidare “una presenza che definire sorprendente rischia di essere riduttivo”. In soli due mesi e mezzo dall’avvio del tesseramento, la compagine sovranista ha infatti già superato la soglia dei 2.000 iscritti in territorio calabrese, sostenuta e veicolata da una rete capillare di oltre 46 comitati attivi che coprono geograficamente l’intera penisola calabra, da Cosenza fino a Reggio Calabria.

LE PAROLE DI ROSSANO SASSO

Si tratta, nelle parole di Sasso, di un’onda tricolore e identitaria che dimostra una forte e rinnovata capacità attrattiva, riuscendo nel duplice e non facile obiettivo di mobilitare in massa i giovani nella fascia d’età compresa tra i 18 e i 29 anni e, contemporaneamente, di riportare alla partecipazione attiva quell’elettorato storico di destra che, deluso dalle ultime dinamiche politiche, si era progressivamente rifugiato nell’astensionismo. Una spinta dal basso che trova linfa nella figura del Generale Vannacci, al fianco del quale sempre più cittadini calabresi scelgono di impegnarsi, riconoscendo nel progetto l’unico spazio di coerenza e di reale alternativa per la destra vera.

L’assise ha registrato una notevole partecipazione, tra cui spiccava la presenza in sala di Eugenio Salerno, candidato sindaco di Castrovillari, figura centrale e di lungo corso della politica locale, già consigliere e assessore comunale, oltre che ex coordinatore cittadino della Lega. Salerno oggi incarna il nuovo corso del movimento nella provincia cosentina in qualità di responsabile cittadino del comitato costituente per Castrovillari di Futuro Nazionale, sostenuto vigorosamente dalla lista civica Futuro Castrovillari. “La sua adesione è la testimonianza di un radicamento che non è solo numerico, ma che si traduce in precise e competitive proposte amministrative sul territorio. Del resto, la proiezione del movimento guarda già con determinazione alle prossime e cruciali scadenze elettorali, a partire dalle elezioni amministrative di Cosenza fino alle future competizioni regionali, appuntamenti rispetto ai quali i numeri e il radicamento dimostrano come Futuro Nazionale sia ormai un interlocutore imprescindibile nello scacchiere politico”, afferma Sasso.

IL MESSAGGIO AL CENTRODESTRA

Il messaggio politico lanciato da Sasso agli alleati della coalizione è chiaro, netto e privo di mediazioni felpate: “Il centrodestra – ha detto Sasso- deve comprendere che senza l’apporto valoriale e numerico del movimento di Vannacci — stimato dai sondaggi attorno al 4-4,5% su scala nazionale con oltre 56.000 adesioni complessive registrate ancor prima dell’assemblea costituente in programma per il mese di giugno — l’intera coalizione rischia lo schianto. C’è la piena disponibilità a dialogare alla luce del sole e a costruire percorsi comuni, ma – Sasso ha poi tenuto a ribadire – la ferma determinazione a correre in totale autonomia se non vi sarà il dovuto rispetto per l’identità, la dignità e i programmi di una forza politica in costante e impetuosa ascesa”.