Vibo Valentia, nasce il Comitato ispirato a Vannacci

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Comitato Costituente “Futuro Nazionale 322”, ispirato a Vannacci nasce a Vibo. Il referente Mino De Pinto: obiettivo rafforzare il dialogo tra cittadini e istituzioni e promuovere partecipazione sul territorio. Annunciati incontri pubblici e tavoli tematici: al centro sviluppo economico, servizi e valorizzazione delle risorse locali

VIBO VALENTIA – Nuovo fermento nel panorama politico locale con la nascita, a Vibo Valentia, del Comitato Costituente “Futuro Nazionale 322”. Iniziativa che si richiama al progetto politico del generale Roberto Vannacci. Un’iniziativa che, secondo i promotori, punta a coinvolgere cittadini e realtà del territorio in un percorso di partecipazione e confronto.

NASCE A VIBO COMITATO ISPIRATO AL MOVIMENTO DI VANNACCI

A coordinare il comitato sarà Mino De Pinto, attivista politico della provincia vibonese, mentre il via libera all’iniziativa è arrivato dal coordinamento nazionale. Che ha sottolineato l’importanza di radicare sul territorio esperienze capaci di aggregare e stimolare il dibattito pubblico.

MINO DE PINTO IL REFERENTE

Il gruppo promotore non è nuovo a iniziative di questo tipo: si tratta infatti degli stessi attivisti che, due anni fa, avevano dato vita al primo Team Vannacci in Calabria, denominato “Il Mondo al Contrario Luigi Razza Vibo Valentia”, esperienza che ha rappresentato un primo punto di riferimento per i sostenitori locali del generale.

Il comitato nasce con l’intento dichiarato di rafforzare il legame tra cittadini e istituzioni, promuovendo una visione politica che coniughi sicurezza, identità e sviluppo. Tra gli obiettivi indicati vi è anche quello di contrastare quella che viene definita una crescente distanza tra politica e società civile, attraverso un maggiore ascolto delle esigenze del territorio.

«È fondamentale ricostruire un rapporto di fiducia tra cittadini e politica – spiegano i promotori –. Il nostro impegno sarà quello di ascoltare i bisogni della comunità e proporre soluzioni concrete ai problemi quotidiani».

IL COMITATO ISPIRATO A VANNACCI SI MUOVERÀ SU DIVERSI FRONTI

Il Comitato Costituente “Futuro Nazionale 322” intende muoversi su più fronti, organizzando incontri pubblici, tavoli tematici e momenti di confronto aperti alla partecipazione di associazioni, giovani e operatori economici. Tra le priorità individuate figurano lo sviluppo economico, la valorizzazione delle risorse locali e il miglioramento dei servizi per i cittadini.

PREVISTA PRESENTAZIONE UFFICIALE

Nei prossimi giorni è prevista anche la presentazione ufficiale dell’iniziativa attraverso un evento pubblico, durante il quale verranno illustrate nel dettaglio le linee programmatiche e le modalità di adesione al comitato.

L’obiettivo, sottolineano i promotori, è costruire un percorso condiviso capace di coinvolgere attivamente la comunità, favorendo una nuova stagione di partecipazione politica sul territorio.