Paola, dopo le dimissioni dei consiglieri arriva il commissario

Il prefetto ha nominato Lucia Iannuzzi commissario responsabile della gestione provvisoria del comune di Paola.

PAOLA (COSENZA) – Il consiglio comunale di Paola è stato sospeso dal prefetto di Cosenza, Rosa Maria Padovano, a seguito delle dimissioni contestuali presentate ieri 20 febbraio 2025 dalla maggioranza dei consiglieri. Il provvedimento, reso necessario per garantire il normale funzionamento degli organi elettivi, è stato adottato in base la normativa che regola la materia. Il prefetto ha nominato Lucia Iannuzzi, viceprefetto vicario della prefettura di Catanzaro, come responsabile della gestione provvisoria del comune di Paola.

Le dimissioni, presentate da metà più uno dei consiglieri comunali, hanno creato una situazione di grave e urgente necessità, rendendo impossibile il regolare svolgimento delle attività amministrative. Lucia Iannuzzi assumerà i poteri spettanti al sindaco, al consiglio e alla giunta comunale, con l’obiettivo di garantire la continuità amministrativa e il funzionamento dei servizi essenziali per i cittadini. Il provvedimento del Prefetto arriva in un momento delicato per l’amministrazione di Paola, che dovrà ora affrontare una fase di transizione in attesa di nuove elezioni o della ricostituzione degli organi comunali.