Il sindaco di Cosenza: «Presto una strada per Padre Fedele»

COSENZA – La città è ancora stretta nel suo cordoglio: a qualche giorno dal 14 agosto, quando si è detto addio e si è dato l’ultimo forte abbraccio collettivo a Padre Fedele Bisceglia, la sua immagine gira ovunque: sui social, per le vie della città, accompagnata da racconti, messaggi, ricordi e testimonianze di stima e profonda gratitudine. Il suo nome, il suo esempio è come una parola sottile che cammina tra le fila di una comunità unita nella sua fede e nel bene con cui ha vissuto e fatto la storia cosentina.

Il sindaco, Franz Caruso, ha intercettato il levarsi di un sentimento corale e, ieri, ha annunciato che «una strada della città porterà il suo nome: a futura memoria della sua opera e della sua carismatica figura». «Nel mio saluto di commiato da questa vita terrena a Padre Fedele avevo detto che Cosenza avrebbe trovato il modo migliore per ricordarne la figura ed il carisma. Così sarà con l’intitolazione al Frate Capuccino di una strada della città».

Caruso appena appresa la notizia della scomparsa di Padre Fedele, infatti, aveva chiesto al dirigente comunale del settore, Francesco Azzato di provvedere alla stesura dell’apposita delibera. «L’ingegnere Azzato è rientrato oggi dal breve periodo di ferie – prosegue Franz Caruso – ed ha già lavorato l’atto deliberativo che, quindi, sarà portato per la discussione e l’approvazione nella prossima riunione di Giunta. La decisione rientra nel riconoscimento dell’opera portata avanti da Padre Fedele, che, per come ho già avuto modo di dire, ha dedicato la sua vita agli altri, agli ultimi, ai meno abbienti, ai disadattati andando, missionario anche oltre i confini dell’Europa. Consegnare alla storia della città il ricordo di Padre Fedele per additarlo ad esempio delle nuove generazioni è un atto doveroso, voluto e sentito dai cosentini tutti, che in lui hanno sempre guardato con ammirazione, fiducia e speranza».

«Padre Fedele – conclude Franz Caruso – ha rappresentato un punto di riferimento certo e costante per Cosenza, in cui ha vissuto la sua altissima fede con sincerità e spontaneità, anche nei momenti più tristi della sua vicenda umana, portandola persino sugli spalti dei campi di calcio dove tifava per i nostri colori rossoblù. Egli ha rappresentato i valori della cosentinità, con le sue inquietudini ed intemperanze, lasciando un segno profondo nella nostra comunità che oggi continua a celebrarne il suo percorso di uomo e di fede, conservandone un ricordo indelebile».