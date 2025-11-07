Rende, il Comune esce dal predissesto

2 minuti per la lettura

La Corte dei Conti certifica l’uscita dal predissesto del Comune di Rende, il sindaco Sandro Principe soddisfatto: «Un traguardo importante»

RENDE – La notizia era nell’aria da mesi nei corridoi del Municipio di via Rossini. Mancava, particolare non di poco conto, il crisma della Corte dei Conti per sancire l’uscita dal predissesto da parte del Comune di Rende. L’attesa è però finita il 7 novembre 2025. I giudici contabili hanno infatti notificato il provvedimento con cui si accerta il raggiungimento dell’equilibrio finanziario al termine del periodo decennale del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Rende, approvato con deliberazione n. 36/2013 dal Commissario straordinario e successivamente rimodulato con deliberazione n. 46/2014. «Il provvedimento segna la conclusione di un percorso complesso e virtuoso di risanamento, avviato oltre dieci anni fa, che ha consentito all’Ente di rientrare progressivamente dalle criticità finanziarie e di ristabilire la stabilità dei conti pubblici», si legge in una nota diffusa dall’amministrazione comunale.

LE PAROLE DI SANDRO PRINCIPE SULL’USCITA DAL PREDISSESTO

Il sindaco di Rende Sandro Principe ha espresso piena soddisfazione per il risultato raggiunto. «Siamo veramente soddisfatti di aver conseguito questo importante traguardo per la nostra comunità, a pochi mesi dal nostro insediamento. Questo ci consentirà di attuare con maggiore serenità l’imponente programma elettorale sul quale i cittadini ci hanno accordato fiducia. Ringrazio tutti gli amministratori, i segretari, i dirigenti e i funzionari che in questi anni hanno contribuito al rispetto del Piano di riequilibrio. Un sentito ringraziamento va anche alla Corte dei Conti per l’attività di monitoraggio e di accompagnamento svolta durante l’intero percorso di risanamento dell’Ente», ha affermato il primo cittadino. Con la certificazione della Corte dei Conti, il Comune di Rende chiude quindi definitivamente la fase del riequilibrio finanziario e si avvia a una nuova stagione amministrativa nel segno di una maggiore solidità economica e capacità di investimento.