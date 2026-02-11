Cosenza, tempo di surroghe in Consiglio comunale

3 minuti per la lettura

Surroghe in Consiglio comunale di Cosenza dopo la rimodulazione della Giunta, Alessandro Silvio Rendace prendo il posto di Raffaele Fuorivia

COSENZA – È tornato a riunirsi il Consiglio comunale dopo la rimodulazione della Giunta operata dal sindaco di Cosenza Franz Caruso. Tanti rinvii, poche discussioni e doverosi minuti di silenzio in una seduta decisamente (e insolitamente) breve.

SURROGA IN CONSIGLIO COMUNALE, ENTRA RENDACE

Dopo gli auguri di buon lavoro ai neo assessori Raffaele fuorivia, Valentina Varchera, Gianluca Orrico e Rosario Branda l’assise ha formalizzato la surroga di Fuorivia. Al suo posto tra i banchi del civico consesso ha quindi preso posto Alessandro Silvio Rendace primo dei non eletti della lista “Franz Caruso sindaco”. Il giovane neo consigliere ha preso la parola ringraziando il civico consesso e assicurando di dare il suo contributo nell’ultimo rush della consiliatura.

MOZIONE SUL GIORNO DEL RICORDO

Successivamente il consigliere di Fratelli d’Italia Giuseppe D’Ippolito ha depositato una mozione in merito al Giorno del Ricordo dedicato alle vittime delle foibe e agli esuli istriani e dalmati. L’assise ha quindi osservato un minuto di silenzio. D’Ippolito è poi nuovamente intervenuto esprimendo il suo ringraziamento ai colleghi. Il consigliere d’opposizione ha chiesto al sindaco di porre attenzione allo spazio intitolato alle vittime delle foibe attraverso una riqualificazione.

A stretto giro da registrare l’intervento del consigliere Francesco Alimena limena, che ha contestualmente ricordato «la tragedia del nostro tempo con i 33 mila morti nella rivoluzione iraniana». Il capogruppo del Partito democratico ha chiesto e ottenuto un minuto di silenzio per ricordare Marta Petrusewicz recentemente scomparsa.

IL DIBATTITO IN CONSIGLIO COMUNALE

Sul Regolamento per la disciplina del sistema di videosorveglianza del Comune di Cosenza e le modifiche e integrazioni al Regolamento del Corpo della Polizia Municipale con relativo adeguamento e approvazione degli articoli, ha relazionato il comnadante della Polizia municipale Gianpiero Scaramuzzo. Quest’ultimo ha evidenziato che per quanto riguarda il regolamento di videosorveglianza si tratta sostanzialmente di una presa d’atto dei nuovi regolamenti del garante della privacy. Una necessità, dunque, per procedere all’attivazione della videosorveglianza. Sul regolamento di videosorveglianza D’Ippolito ha chiesto lumi su alcuni aspetti tecnici. È poi seguita una breve sospensione dei lavori, al ritorno in aula l’assise ha approvato il quinto punto mentre sul quarto punto (regolamento di videosorveglianza) si è deciso di approfondire e di fornire ulteriori dettagli nella pertinente Commissione.

COMMISSIONE CONTROLLO E GARANZIA: D’IPPOLITO SI DIMETTE

La minoranza di centrodestra ha poi depositato alla presidenza del Consiglio comunale la richiesta di un’assise aperta sullo stadio comunale “San Vito-Marulla” e una mozione sulla modifica del canone unico patrimoniale da inserire in una prossima seduta del Consiglio comunale.

D’Ippolito ha poi annunciato le dimissioni dalla carica di presidente della commissione Controllo e Garanzia. «A seguito di alcune discussioni sono state messe in dubbio l’integrità e l’onestà intellettuale della presidenza, rassegno pertanto le mie dimissioni», ha spiegato laconicamente D’Ippolito. Da un punto di vista formale la decisione del consigliere di Fratelli d’Italia dovrà ora essere cristallizzata dai componenti della stessa commissione.

IL RINVIO DEGLI ALTRI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO

Rinviati infine i punti relati alla discussione sul servizio integrato del Decoro urbano e successivamente quella sulla dichiarazione di pubblico interesse della proposta di finanza di progetto a iniziativa privata, ai sensi dell’art. 193 del d.lgs n.36/2023, per la gestione in concessione delle aree di parcheggio su strada (strisce blu) e dei parcheggi in struttura siti nel territorio del comune di Cosenza l’approvazione dell’aggiornamento dei costi per il rilascio di copie di atti relativi ad incidenti stradali da parte del Comando della Polizia municipale.