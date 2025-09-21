Regionali Calabria, Schlein a San Giovanni in Fiore: “Verità per Serafino Congi”

2 minuti per la lettura

Durante la tappa a San Giovanni in Fiore della campagna elettorale per le regionali, Elly Schlein chiede “verità e giustizia per Serafino Congi”

In Calabria, a San Giovanni in Fiore, “c’è la testimonianza diretta di quando c’è un 118 che non funziona correttamente: mancano i mezzi, il personale, non c’è un’organizzazione efficace, tanto più in una zona di montagna come questa, dove le strade sono complicate e bisogna assicurare che non si aspettino due se una persona ha avuto un problema, un infarto. Voglio fare un applauso a quel personale che nonostante resiste, perché sappiamo che non è colpa loro. Siamo qui a sostenervi, come tutti i dirigenti locali del Partito democratico che cercano verità e giustizia per Serafino Congi, perché non è accettabile morire così”. Lo dice Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, dall’ospedale di San Giovanni in Fiore.

“Noi non accettiamo una destra che vuole una sanità a misura del portafoglio delle persone. Per noi la sanità è quella di Tina Anselmi, che la voleva per tutto e tutti, a prescindere dal portafogli e da dove nasci, dove cresci e da dove scegli di vivere – aggiunge -. Ogni cosa che non è questa è un tradimento alla nostra Costituzione”.

SANITA’ MIGLIORE E GIUSTIZIA PER SERAFINO CONGI TRA I TEMI DI SCHLEIN A SAN GIOVANNI IN FIORE PER IL SOSTEGNO A TRIDICO ALLE ELEZIONI REGIONALI

“Lo chiediamo anche ai responsabili dell’Asp di Cosenza: sostenete questa richiesta di verità e giustizia, mettete in campo trasparenza per capire come è andata quest’indagine amministrativa che è stata annunciata sette mesi e di cui ancora non si sa nulla, perché si spera di aspettare l’inchiesta penale. Queste famiglie meritano risposte adesso, e non un presidente di regione che su questo non ha messo la faccia per dire qualcosa. C’è qualcuno, per fortuna, che ha deciso di mettere la sanità pubblica al primo posto, come priorità: è Pasquale Tridico, che noi sosteniamo con grande lealtà in questa sfida per il futuro dei calabresi”, conclude Schlein.