Il Capodanno segreto delle nostre vite

2 minuti per la lettura

L’estate finisce, ma settembre porta con sé l’aria nuova dei ritorni, delle ripartenze e dei buoni propositi. Un mese che sa di nostalgia ma anche di possibilità.

Settembre arriva silenzioso, con l’odore di libri nuovi, l’aria che si fa più fresca al mattino e il cielo che alterna la nostalgia dell’estate ai colori morbidi dell’autunno. È il mese del ritorno e delle partenze, di chi torna a scuola, di chi rientra al lavoro dopo le ferie, ma anche di chi decide di dare una svolta ai propri progetti, ai propri sogni e alle proprie abitudini. Nelle città, il traffico torna a crescere e le strade si riempiono di voci che si erano disperse tra mare e montagna. Nelle campagne e nei paesi, l’uva comincia a maturare, le feste di fine estate lasciano spazio alla vendemmia, e i tramonti si tingono di sfumature più intense, quasi a voler salutare la bella stagione con un ultimo abbraccio di luce.

PER CONSULTARE ALTRI ARTICOLI DI UNICAL VOICE LEGGI QUI

IL MESE DEI NUOVI INIZI

Il 1° settembre non è solo una data sul calendario: è una sorta di Capodanno segreto, un momento in cui molti sentono il bisogno di ripartire con una lista di buoni propositi. Palestra, studio, lavoro, passioni dimenticate: settembre ci ricorda che c’è ancora tempo per cambiare le cose, per realizzare ciò che a gennaio sembrava lontano.

E se questa estate non è andata come speravate, se tra attese deluse, imprevisti o semplicemente giorni uguali uno all’altro, non avete trovato la leggerezza che cercavate, non preoccupatevi: potete sempre fermarvi, respirare e ricominciare. Settembre vi dà questa possibilità: voltare pagina senza sensi di colpa e senza rimpianti, con la forza di chi sceglie di guardare avanti. C’è chi lo vive con malinconia, pensando alle giornate di sole, al mare, alle sere d’agosto. Ma c’è anche chi lo accoglie con entusiasmo, come l’occasione per rimettere ordine, per scrivere una nuova pagina, per ricominciare con energia.

Settembre è questo: la promessa che l’anno non è ancora finito, che possiamo ancora sorprenderci e sorprenderlo.