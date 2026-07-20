Reggio Calabria, elezioni metropolitane: vince il centrodestra

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Dieci seggi al Centrodestra, quattro al centrosinistra, le elezioni metropolitane consegnano ai cittadini il nuovo consiglio di Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA – Urne chiuse alle 20 nei tre seggi allestiti (Reggio-Palmi-Locri) per le elezioni metropolitane lo spoglio è andato avanti fino a notte fonda con larghe oscillazioni dovute al voto ponderato ed ha restituito questa immagine del consiglio metropolitano. Per il CENTRODESTRA ottima affermazione della lista “Patto dei Territori” che guadagna 5 consiglieri Fiorentino Riganò, Consigliere di Oppido Mamertina. Nella stessa lista si è registrato il boom di Gianpietro Scarfò Consigliere di Laureana di Borrello. Poi non è una sorpresa l’affermazione del consigliere di Locri Domenico Maio, e di Pierpaolo Zavettieri, Sindaco di Roghudi. Ed ancora Chiara Luccisano, Consigliere di Rizziconi.

Sempre per il CDX Forza Italia ha piazzato consiglieri metropolitani un poker di sindaci Malara Francesco, Sindaco di Santo Stefano in Aspromonte, Pasquale Brizzi, Sindaco di Sant’Ilario dello Ionio, Giuseppe Roberto Vizzarri, sindaco di san Roberto e Giovanni Verduci, Sindaco di Motta San Giovanni. Per la lista metropolitana Moderati CDX passa

Caruso Marco Giuseppe Sindaco di Molochio.

L’unica lista del centrosinistra, i Progressisti, guadagna 4 seggi. Sono eletti consiglieri metropolitani: Rocco Repaci, Sindaco di Campo Calabro, Carmelo Versace, Consigliere di Reggio Calabria, la consigliera di Siderno Vittoria Luciano e Domenico Mantegna, Sindaco di Benestare.