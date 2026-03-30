Montalto, “On Stage Laboratorio Musical”: emozioni e talento in scena

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Buona la prima, anzi il primo weekend del laboratorio “On Stage Laboratorio Musical” che a Montalto (Cs) ha visto andare in scena emozioni, energia e talento. Si è concluso con grande entusiasmo questo primo weekend, svoltosi nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 marzo presso l’Accademia della Danza di Simona Altomare. Due giorni intensi, carichi di energia, scoperta e condivisione, che hanno lasciato nei partecipanti un segno profondo.

Fin dalle prime ore del sabato, quella che si respirava era un’atmosfera speciale: un mix di emozione, curiosità e voglia di mettersi in gioco. Il laboratorio ha rappresentato non solo un momento di formazione artistica, ma anche uno spazio sicuro in cui ogni partecipante ha potuto esprimere sé stesso, superare i propri limiti e scoprire nuove sfumature del proprio talento.

INTERPRETAZIONE, PRESENZA SCENICA E CONSAPEVOLEZZA DELLA PROPRIA VOCE

Sotto la guida attenta del regista e coreografo Francesco Spizzirri, assistente e coreografo di diversi musical – Rapunzel, Prova a prendermi, Sapore di mare, Elvis, Topo Gigio ed altri – i partecipanti hanno iniziato un viaggio dentro il linguaggio del musical, lavorando sull’interpretazione e sulla presenza scenica. Ogni esercizio è diventato un’occasione per scavare più a fondo, per dare verità alle emozioni e trasformarle in racconto.

Fondamentale anche il contributo della vocal coach Daniela Arena, che ha accompagnato i ragazzi in un percorso di consapevolezza della propria voce: non solo tecnica, ma anche espressione autentica di sé. Tra riscaldamenti vocali, esercizi e momenti di ascolto, si è creata una connessione profonda tra corpo, voce ed emozione.

LA PASSIONE PER LA DANZA E UN’AMICIZIA SINCERA

Dietro la direzione artistica di questo progetto ci sono Simona Altomare ed Elena Candela, unite non solo dalla passione per la danza, ma anche da un legame ancora più profondo: un’amicizia sincera che nel tempo si è trasformata in una collaborazione artistica solida e ispirante. È proprio da questa connessione autentica che nasce l’anima del laboratorio, fatta di fiducia, ascolto e condivisione. Insieme hanno dato vita a uno spazio in cui l’arte diventa incontro, crescita e libertà espressiva, trasmettendo ai partecipanti non solo competenze, ma anche passione, complicità e il valore del lavoro di squadra. Un progetto che porta con sé la loro storia, il loro entusiasmo e la voglia di costruire qualcosa di bello, insieme.

Il weekend si è concluso con sorrisi, applausi e una consapevolezza nuova: quella di aver iniziato un percorso importante. Non solo un laboratorio, ma un vero e proprio viaggio artistico e personale. E questa è solo la prima tappa: sono aperte le iscrizioni per il secondo appuntamento che sarà sabato 18 e domenica 19 aprile.

Per info: onstagelaboratoriomusical@gmail.com oppure 351 819 0792.