Cariati, produttore presenta il suo formaggio in Tv a "I fatti vostri"

CARIATI – La Calabria delle eccellenze su Rai 2 a “I Fatti Vostri” con il formaggio caprino cariatese del Caseificio artigianale di Alfonso Forciniti.

Il giovane produttore di Cariati, dove ha sede l’attività, è allevatore di capre selezionate, con tanto di libro genealogico, che pascolano in ambienti protetti per garantire un’elevata qualità del foraggiamento. Il prodotto finale è unico per genuinità e gusto, e ha già ricevuto in passato diversi riconoscimenti prestigiosi, tra cui il premio Onaf (Organizzazione nazionale assaggiatori di formaggio) conferito al pluripremiato Maestro Casaro con targhe d’Eccellenza e di Qualità Superiore. Forciniti è un giovane che ha preferito non andare via dalla propria terra per continuare a coltivare la passione di famiglia per questo tipo di lavoro (suo papà Luigi era un agricoltore e allevatore conosciuto ed apprezzato in tutta la Calabria).

I suoi prodotti artigianali vengono realizzati con latte intero di capra, come ha spiegato lo stesso Forciniti nel corso della trasmissione di Rai 2 condotta in diretta dalla show girl Anna Falchi presso gli Studi di via Teulada a Roma. In televisione, ha presentato il suo “Radicapra”, un formaggio di capra aromatizzato con la radice di liquirizia di Corigliano-Rossano, riscuotendo ammirazione per l’idea originale resa possibile grazie a “Campagna Amica”, la fondazione promossa da Coldiretti.

«È stata una bellissima esperienza – afferma Alfonso Forciniti – tanta l’emozione e la tensione, ma enorme è stato l’orgoglio e la soddisfazione per aver contribuito alla valorizzazione del nostro territorio. In Calabria – rimarca – abbiamo tante risorse dobbiamo solo valorizzarle e crederci». Sulla scelta di presentare, tra i suoi prodotti, “Radicapra” deriva dall’amicizia con Vincenzo Romano, titolare dell’azienda Radice di Liquirizia. «Credo molto nella sinergia e nella capacità di fare rete – dice – per ottenere un prodotto sempre migliore».

L’emozione maggiore – racconta – è stata aver avuto come assistente Anna Falchi. «È una grandissima professionista che, durante la diretta, mi ha aiutato e alla fine – conclude – mi ha riempito di complimenti per il mio prodotto».