Sanremo piccante: il peperoncino di Calabria protagonista al Festival

Arriva a Sanremo il peperoncino di Calabria: nelle cinque giornate del Festival 8 ristoranti preparano piatti piccanti appositamente creati dagli chef con il “Diavolicchio di Diamante”
Venti volte Sanremo piccanti.
Per il Festival della canzone italiana arriva a Sanremo, ancora una volta, il peperoncino di Calabria. Nelle cinque giornate della manifestazione i ristoranti preparano piatti piccanti appositamente creati dagli chef.
L’accademia del peperoncino, per realizzare l’evento denominato “Sanremo piccante”, anche quest’anno ha selezionato otto ristoranti dove si possono degustare le specialità preparate col “Diavolicchio di Diamante” una varietà di peperoncino coltivato sulla Riviera dei cedri.
Non solo piatti piccanti, per gli ospiti in omaggio una confezione sott’olio del peperoncino utilizzato per preparare i piatti.
Le creazioni degli chef, sono tutte originali ed esclusive. Si va dagli “Gnocchi ai crostacei piccanti” alla “carbonara con la ‘nduja” fino ai “Ravioli con burrata piccante”.
Questo l’elenco degli otto ristoranti con le pietanze e il nome degli chef:
- Ristorante I birichini: con zuppetta birichina con crostacei piccante, chef Andrea Mazzia;
- Ristorante Osteria La porta verde: con linguine di cime di rape , tartare di gamberi rosa e pane all’acciuga piccante, chef Francesco Cammerucci;
- Ristorante Le quattro stagioni: con tagliolini, calamaretti, peperoncino e carciofi, chef Luca Diano;
- Trattoria Da Tino: con risotto, zucca, cozze e peperoncino, chef Luigi Muratori;
- Moloakka: con ravioli di burrata e ‘nduja con carciofi, chef Patrizia De Masi;
- Ristorante Oasi: con gnocchi ai crostacei arrabbiati, chef Piera Bobone;
- Ristorante Osteria Baci cin: con carbonara piccante con ‘nduja di Spilinga, chef Sardan Yeasin “cicci”;
- Ristorante Soul: con orecchiette Maison con ragù di maialino nero, aglio olio e peperoncino, chef Antonio Esposito.
“Un’iniziativa, dice il presidente Enzo Monaco, che l’Accademia organizza da vent’anni in occasione del Festival, grazie anche alla collaborazione della delegazione accademica di Sanremo con Fulvio Bordogna”
“Un evento, conclude Monaco, che ogni anno ha grande successo e contribuisce in modo determinante a promuovere la cultura del peperoncino sempre più protagonista dei piatti della grande tradizione italiana”.
