È Sandra Nanci la nuova presidente della Fidapa di Rende

2 minuti per la lettura

Passaggio delle consegne alla Fidapa Bpw Italy sezione di Rende: Sandra Nanci nuova presidente, subentra ad Anna Maria Miglietta

Passaggio di testimone nell’associazione Fidapa Bpw Italy, sezione di Rende. Con una cerimonia svoltasi lo scorso 24 ottobre, all’hotel San Francesco, la presidente uscente Anna Maria Miglietta ha lasciato il posto alla presidente entrante Sandra Nanci.

Un evento molto partecipato e significativo, per la comunità associativa e non solo, la cerimonia di passaggio delle consegne dello scorso venerdì. La presidente uscente, Anna Maria Miglietta, ha ripercorso il suo biennio alla guida della Fidapa di Rende, ricordando le iniziative realizzate, la condivisione nel realizzarle e l’impegno profuso da parte sua e delle socie Fidapa. Sempre con la cultura e la solidarietà tra i punti saldi del percorso intrapreso.

LA MISSION: PROMUOVERE LA FIGURA DELLA DONNA E VALORIZZARE IL TERRITORIO

A raccogliere il testimone, Sandra Nanci che da oggi rivestirà il ruolo di presidente della sezione di Rende e che durante la cerimonia ha elencato le sue linee programmatiche. La Fidapa ha da sempre a cuore le donne, pertanto si impegnerà a promuovere l’empowerment femminile, la parità di genere, l’uguaglianza nel mondo del lavoro, attenzionando il territorio circostante per valorizzarne il lato storico, artistico e culturale. Sandra Nanci

A coadiuvare il lavoro della presidente Nanci, un direttivo composto da: Francesca Mastrovito, vicepresidente; Giuseppina Gentile, segretaria; Giovanna Amendola, tesoriera; Anna Maria Miglietta, past president.

Anche il sindaco di Rende, Sandro Principe, ha partecipato alla cerimonia di passaggio delle consegne della sezione rendese della Fidapa. Un chiaro segnale vicinanza da parte delle istituzioni a chi si spende per la propria comunità e un modo per ribadire l’importanza che l’associazionismo riveste per una società.

Tra gli ospiti al tavolo dei relatori, venerdì 24 ottobre, anche Franca Dora Mannarino, ex presidente distrettuale del distretto Sud-Ovest, di cui fa parte la Fidapa di Rende, e che quest’anno riveste la carica di tesoriera nazionale. Una donna il cui impegno alla guida del distretto è sempre stato partecipato, supportato e condiviso da tutte le sezioni.