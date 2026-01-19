Checco Zalone, vacanza e relax sul Pollino

1 minuto per la lettura

L’attore Checco Zalone si è concesso una vacanza sul Pollino tra passeggiate nella natura incontaminata e buon cibo

CHECCO Zalone dopo il grande successo al box office del suo ultimo film Buen camino, si concede qualche giorno di vacanza sul Pollino. L’attore ha scelto di trascorrere il fine settimana tra Calabria e Basilicata.

Checco Zalone sul Pollino si è immerso nei suggestivi paesaggi del Pollino e ha passeggiato sui sentieri innevati. Oltre la natura Zalone ha potuto apprezzare anche la cucina tipica del territorio con i suoi sapori e prodotti unici. Pensiamo al fagiolo poverello, ai peperoni cruschi, i tartufi.

Il Parco del Pollino ha conquistato l’attore record di incassi tenendolo per qualche giorno lontano dai riflettori e dai palcoscenici.

La sua breve vacanza non è passata inosservata. L’attore, scrive sui social Calabria Experience: «Ha scelto il silenzio della neve, i sentieri innevati, l’autenticità di una terra che non ha bisogno di effetti speciali. tra un sorriso e un selfie rubato, il Pollino ha fatto ciò che sa fare meglio: accogliere, emozionare e lasciare il segno. La visita di uno dei personaggi più amati d’Italia non è solo una curiosità. È un messaggio potente. È la conferma che la qualità, l’autenticità e la bellezza vera oggi parlano la lingua della montagna, dei borghi, delle comunità che resistono. E quando anche chi ha conquistato tutto sceglie di fermarsi qui, significa una cosa sola: questa terra ha ancora tantissimo da dire».