Il “cammino” di Checco Zalone arriva al Pollino

3 minuti per la lettura

Relax in Basilicata, sul Pollino, per Checco Zalone, proprio mentre il suo film diventa campione assoluto di incassi. Accompagnato dal fratello e da una guida di Rotonda ha pernottato per il fine settimana

ROTONDA – Le cime innevate del Parco Nazionale del Pollino, assieme alle bellezze paesaggistiche ed alle bontà culinarie di Rotonda.

È stato questo lo scenario scelto da Checco Zalone – al secolo, Luca Pasquale Medici – per trascorrere un rilassante weekend per risposarsi e godersi lo straordinario successo del suo ultimo film “Buen Camino”. Ad accompagnarlo in questo breve soggiorno nella località lucana è stato il fratello Francesco, che per mostrare a Zalone l’area protetta di cui è innamorato, ha contattato la guida rotondese Carlo Marsico, con cui ha condiviso le tante iniziative a contatto con la natura, soprattutto per i più piccini.

CHECCO ZALONE SCEGLIE IL POLLINO LUCANO PER RIPOSARSI



Abbiamo imparato a conoscere Carlo Marsico per averlo seguito nelle sua tante imprese in giro per l’Italia e per il mondo, dal famoso “Cammino di Santiago di Compostela”, alle scalate sulle vette più aspre del pianeta.

«Dopo un’attenta organizzazione e la necessaria riservatezza posso dirvi che grazie alla proposta turistica di Wilderness di Carlo Marsico, Luca Medici in arte Checco Zalone ha scoperto il Parco Nazionale del Pollino, terra che ha apprezzato profondamente», spiega Marsico.

LA VISITA A ROTONDA E NEL PARCO

«Ho organizzato tutto io – ci dice ancora la guida – sia per quanto concerne le strutture, che la visita a Rotonda e nel Parco. Ha apprezzato tanto i panorami, il paese, le attività sulla neve che gli ho mostrato ed ha degustato con piacere i nostri prodotti tipici. Devo dire che è rimasto davvero ben impressionato da tutto».

Arrivato venerdì scorso, dopo aver pernottato e mangiato lontano da occhi indiscreti nell’agriturismo “Terra Verde”, l’attore pugliese ha trascorso la giornata di sabato nel piccolo centro del Pollino, a Piano Pedarreto, dove ha passeggiato sui sentieri imbiancati e chiaramente non è passato per nulla inosservato. Tanti i visitatori che lo hanno fermato per chiedere selfie e autografi. A pranzo poi ha degustato le prelibatezze culinarie del posto in uno dei ristoranti tipici, “A Rimissa”.

DALLE PASSEGGIATE NELLA NEVE AL BUON CIBO

«È stato un piacere fargli conoscere e assaporare i sapori autentici del nostro territorio – ha commentato lo chef Giuseppe Franzese, conosciuto da tutti con il nome di “Ciack” – ha apprezzato i nostri antipasti, in particolare la zuppa a base di cicoria e fagiolo bianco “poverello”, poi le bruschette e la melanzana rossa sottolio, due prodotti agricoli tipici e di eccellenza della zona, entrambi con denominazione di origine protetta. Per primo ha scelto cavatelli fatti in casa con tradizionale sugo di carne, cucinato secondo l’antica ricetta delle nostre massaie, e spaghettoni freschi saltati in padella con cicoria e peperone crusco. Infine un assaggino dell’ottima carne del posto, alla griglia».

CHECCO ZALONE E GLI INCASSI DI BUEN CAMINO

Milioni di incasso e di spettatori sul grande schermo, è lo straordinario seguito che sta avendo “Buen Camino”, la commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante che, con un totale incassato di 68.823.069 euro, realizzato in soli 24 giorni di programmazione (8.562.320 di spettatori), ha battuto il record detenuto da Avatar (68.600.000 euro incassati) ed è diventato il film con il maggiore incasso di sempre al box office nazionale.