Cosenza, i cento anni di nonna Mafalda Corbelli

L’amministrazione comunale di Cosenza ha omaggiato la signora Mafalda Corbelli per i suoi cento anni, fiori e pergamena consegnati da Mimmo Frammartino

COSENZA – Prosegue il percorso di attenzione che l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso dedica agli anziani della città e soprattutto a quei cittadini che hanno compiuto il secolo di vita. Ieri l’Amministrazione comunale ha festeggiato i cento anni della signora Mafalda Corbelli, nata a gennaio del 1926 e residente nel quartiere di Piazza Loreto-Piazza Europa.

Nonna Mafalda ha ricevuto la visita del consigliere comunale Mimmo Frammartino che è stato delegato dal Sindaco Franz Caruso a rappresentare la città di Cosenza e a portare il suo saluto. Cinque figli, 4 femmine e un maschio, 12 nipoti e 7 pronipoti. Sono i numeri della bellissima famiglia di Mafalda Corbelli, sposata a Giacomo Sabato, maestro elementare di Torano Castello.

Proprietari terrieri, ebbero dalla loro quella intraprendenza che gli consentì di spaziare in diverse attività imprenditoriali: dalla gestione di un frantoio oleario a quella di un impianto di benzina, fino alla conduzione della sala cinematografica di Torano Castello, a partire dagli anni ’70 e per più di un decennio. Una storia che sembra uscita quasi dal film di Giuseppe Tornatore “Nuovo cinema Paradiso”.

Un accostamento quanto mai opportuno, se si pensa che il compianto marito della signora Mafalda, quando tornava da scuola dove insegnava come maestro elementare, dismetteva i panni del docente per vestire quelli del proiezionista del cinema “Baviera” di Torano. Una sorta di Alfredo, insomma, il personaggio interpretato da Philippe Noiret nel film di Tornatore. E se il marito Giacomo si dedicava alle proiezioni dei film, la signora Mafalda curava gli interessi dell’azienda, probabilmente per un innato senso degli affari.

L’OMAGGIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Una mente lucidissima la sua, nonostante gli acciacchi dell’età, come confermato dalla calorosa accoglienza riservata ieri al rappresentante dell’Amministrazione comunale, il consigliere Mimmo Frammartino, presidente della commissione cultura di Palazzo dei Bruzi, al quale ha confidato di essere molto legata alla sua famiglia e di essere sempre stata una donna di fede. A festeggiarla ieri anche il nipote Antonio con la moglie Concetta e la loro figlia, pronipote della signora Mafalda.

Il loro affetto, cui si aggiunge quello di Daniela, la signora che si prende cura di nonna Mafalda da 4 anni e che è per lei una sorta di angelo custode, ha consentito alla signora Corbelli di tagliare il traguardo dei 100 anni, portatrice di un patrimonio di saggezza che anche ieri ha dispensato a piene mani, quando, felicissima, ha accolto con il sorriso e con tanta soddisfazione i fiori dell’Amministrazione comunale e la pergamena che le ha consegnato il consigliere Frammartino.