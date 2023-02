FantaSanreMusei al via, il Museo dei Brettii di Cosenza raccoglie la sfida

La direzione del museo cosentino, guidato da Marilena Cerzoso, ha già fatto due abbinamenti: la canzone di Zucchero “Donne”, portata a Sanremo nel 1985 e composta da Alberto Salerno e Adelmo Fornaciari, con le Statuette votive femminili in terracotta in stile “dedalico” (dal nome dal mitico artefice cretese Dedalo, caratterizzato da figure rigide e frontali), provenienti dal santuario di Cozzo Michelicchio (Corigliano). Si tratta di sculture miniaturistiche che riproducono una figura femminile in posizione stante, rigidamente frontale, con braccia e mani sproporzionatamente lunghe aderenti all’abito (peplo) stretto in vita da una cintura. VII sec. a.C.