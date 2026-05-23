Rende, le cento candeline di Italo Costantino Garofalo

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Lo storico proiezionista e gestore del cinema “Santa Chiara” di Rende Italo Costantino Garofalo compie cento anni

RENDE (COSENZA) – Un secolo di vita per Italo Costantino Garofalo. Oggi, 23 maggio 2026, taglia un traguardo importante una delle figure più prestigiose e rappresentative di Rende. Noto in tutta la Calabria e non solo per essere stato lo storico proiezionista e gestore del Cinema Santa Chiara.

La sua famiglia ha portato per prima il cinematografo nella provincia di Cosenza e ha continuato a gestire la storica sala, considerata tra le più antiche della Calabria. La sua famiglia, gli amici e l’amministrazione comunale di Rende questo pomeriggio, 23 maggio, lo omaggeranno come si conviene. Il suo nome è indissolubilmente legato al centro storico di Rende e alla settima arte che ha fatto conoscere e amare a intere generazioni di rendesi.