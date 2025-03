Mendicino, “Note di bellezza”: concerto per il decennale di Cristo Salvatore

2 minuti per la lettura

Mendicino, “Note di bellezza”: il concerto per celebrare il decennale della comunità parrocchiale di Cristo Salvatore.

MENDICINO (COSENZA) – Quando la musica si intreccia con la spiritualità diventa un ponte tra il divino e l’animo umano. La musica sacra si fa protagonista di un’iniziativa di straordinaria intensità emotiva. Venerdì 14 marzo 2025, alle ore 20.30, la Chiesa di Cristo Salvatore in Contrada Pasquali di Mendicino ospiterà il concerto “Note di bellezza”. Un evento pensato per celebrare il decennale della comunità parrocchiale di Cristo Salvatore.

Mendicino, concerto “Note di bellezza”

Il concerto “Note di bellezza” vedrà la partecipazione dell’Orchestra “Lumen Harmoniae” e del Coro Polifonico “Mater Dei”. Due ensemble che offriranno un repertorio di brani sacri e sinfonici di rara suggestione. A dirigere l’orchestra sarà il maestro Concita Silvestri, mentre il coro sarà guidato dal maestro Carmela Martire.

La serata sarà presentata da Giuseppina Pezzi, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra arte, spiritualità e armonia. Oltre alle esecuzioni corali e orchestrali, il concerto vedrà anche la partecipazione di tre solisti d’eccezione: il tenore Giuseppe Morrone, il soprano Francesca Olia e il maestro Ferdinando Autiero, interpreti di grande esperienza e sensibilità musicale.

Un repertorio di grande suggestione

Il programma musicale sarà un viaggio attraverso alcune delle più belle pagine della musica sacra contemporanea e tradizionale. Saranno eseguite composizioni di autori di spicco come Marco Frisina, noto per le sue opere ispirate alla spiritualità cristiana e per l’intensa carica emotiva delle sue melodie. Non mancheranno brani di Stefano Puri, compositore capace di fondere armoniosamente tradizione e modernità, e di Francesco Massimillo e Umberto Pieroni, la cui scrittura musicale si distingue per profondità e lirismo. I brani selezionati offriranno momenti solenni e meditativi, tra inni di lode e preghiera, per coinvolgere il pubblico in un’esperienza sonora e spirituale immersiva.

L’organizzazione del concerto è stata curata da Elena Pistilli Scillone, in collaborazione con diverse realtà artistiche e culturali del territorio, tra cui la scuola d’arte “Musiké”, l’Associazione Flautisti Calabresi e l’Istituto Giovanni Falcone di Quattromiglia (Rende). Un evento che, grazie al potere universale della musica, rafforza il senso di comunità e di fede. Una serata che promette di toccare il cuore dei presenti. L’ingresso sarà a offerta libera, sottolineando il desiderio di rendere l’evento accessibile a tutti e di favorire la condivisione della bellezza attraverso l’arte. Il ricavato, precisa l’organizzazione, è destinato alla realizzazione di un ospedale in una missione in Brasile, nella regione del Mato Grosso, offrendo così un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno.