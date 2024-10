“Sguardi a Sud”: a Mendicino, la presentazione della VII edizione

2 minuti per la lettura

La città di Mendicino si prepara a riaccendere i riflettori sulla settima edizione di “Sguardi a Sud”, la rassegna di teatro contemporaneo che dal 13 ottobre al 15 dicembre 2024 porterà in scena nove appuntamenti. Promossa dalla compagnia Porta Cenere, con il patrocinio del Comune di Mendicino, l’iniziativa conferma il suo impegno nella promozione delle arti performative di qualità, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza che abbraccia prosa, musica e teatro ragazzi.

Giovedì 3 ottobre, alle ore 18, nel Teatro Comunale di Mendicino, si terrà la conferenza stampa di presentazione della stagione, con la partecipazione del direttore artistico Mario Massaro, dell’attrice Elisa Ianni Palarchio, dell’assessore comunale Rossella Giordano e del sindaco Irma Bucarelli. A moderare l’incontro sarà la giornalista Denise Ubbriaco. La serata sarà impreziosita dagli interventi musicali a cura del chitarrista Roy Panebianco e della cantante Alessandra Chiarello a conferma dell’attenzione della kermesse per una contaminazione artistica sempre più viva e della magica atmosfera che pervaderà la città di Mendicino nei prossimi mesi.

VII EDIZIONE DI “SGUARDI A SUD”

“Sguardi a Sud” offre uno spazio di dialogo tra diverse forme d’arte e compagnie teatrali provenienti da tutta Italia. Dal teatro di prosa alla musica, fino al teatro ragazzi, la manifestazione promette di essere un viaggio culturale ricco di sorprese, un’opportunità per il pubblico calabrese di esplorare nuovi linguaggi artistici e temi di grande attualità.

La prosa sarà al centro della scena, con spettacoli che rappresentano il meglio del teatro contemporaneo. Le compagnie ospiti, selezionate da tutta Italia, metteranno in scena performance audaci, sfidando i confini tradizionali del teatro. La settima edizione di “Sguardi a Sud” si presenta così come una piattaforma privilegiata per la sperimentazione, dove innovazione e creatività si incontrano, offrendo spettacoli capaci di toccare temi profondi e coinvolgere il pubblico in riflessioni di grande impatto.

Anche la sezione musicale della rassegna promette di essere uno degli highlights dell’evento. Come nelle edizioni precedenti, Mendicino si conferma crocevia di artisti di fama internazionale, offrendo performance che uniscono generi e culture diverse. La musica, con il suo linguaggio universale, arricchirà ulteriormente l’offerta culturale di “Sguardi a Sud”, consolidando la rassegna come un evento di riferimento nel panorama artistico calabrese.

Un’attenzione particolare sarà dedicata ai più giovani, con spettacoli pensati per avvicinarli al mondo del teatro e delle arti performative. Il teatro ragazzi rappresenta una componente fondamentale della visione artistica di Mario Massaro, che mira a coinvolgere le nuove generazioni, stimolandole a scoprire l’importanza della creatività e della cultura fin dalla giovane età. Un’iniziativa che guarda al futuro, investendo sulla formazione culturale dei più piccoli. Mendicino si conferma così il palcoscenico ideale per una rassegna che non smette di crescere e stupire, attirando l’interesse di spettatori e artisti da tutta Italia.