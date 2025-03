Cinema Unical e Caffè del Teatro: il campus apre una stagione da Oscar

3 minuti per la lettura

Cinema Unical e Caffè del Teatro: l’Università della Calabria si accende di cultura. L’inaugurazione è fissata per il 20 marzo con la prima del film “Anora”, vincitore di 5 premi Oscar.

RENDE (UNICAL) – L’Università della Calabria si prepara a vivere una stagione culturale straordinaria con l’apertura del Cinema Unical e del Caffè del Teatro. Due nuovi spazi destinati a trasformare il campus in un punto di riferimento per l’intrattenimento e la socialità. L’inaugurazione è fissata per il 20 marzo. Una data simbolica che segna l’equinozio di primavera e, con essa, di una nuova fase per la vita universitaria e cittadina.

L’annuncio è stato dato questa mattina, 17 marzo 2025, dal rettore Nicola Leone, insieme al presidente del Centro arti, musica e spettacolo Francesco Raniolo, al responsabile artistico del Tau Fabio Vincenzi e all’imprenditore Pino Citrigno, che avrà la gestione del cinema.

Cinema Unical e Caffè del Teatro: un campus sempre più vivo e dinamico

«L’Università della Calabria – ha dichiarato il rettore Leone – è molto più di un luogo di studio: è uno spazio di incontro, di crescita condivisa e di dialogo tra culture. Con l’apertura del Cinema e del Caffè del Teatro, il nostro ateneo diventa un polo culturale di riferimento, offrendo agli studenti, compresi quelli internazionali, occasioni preziose per socializzare, confrontarsi e sentirsi parte di una comunità accogliente e vivace».

Le nuove sale cinematografiche saranno a disposizione anche per attività didattiche nelle ore diurne, mentre la sera offriranno programmazioni aperte a tutti. Parallelamente, il Teatro Auditorium Unical (Tau) continua a proporre eventi di alto livello: tra le novità annunciate, spicca il concerto di Stefano Bollani con il suo quintetto, previsto per il 18 luglio sotto le stelle dell’anfiteatro del Tau.

Cinema Unical: un’apertura da Oscar con “Anora”

L’apertura del Cinema Unical sarà celebrata con un evento esclusivo: la proiezione di “Anora”, il film che ha conquistato cinque premi Oscar, tra cui miglior film, miglior regia (Sean Baker) e miglior attrice protagonista (Mikey Madison). La commedia racconta la storia di una giovane escort di Brooklyn che sposa il figlio di un oligarca russo, dando il via a una favola moderna che si complica con l’arrivo dei genitori di lui.

Le prime due proiezioni, alle 20.00 e alle 22.30, saranno gratuite con prenotazione obbligatoria. Il Cinema Unical, situato al piano inferiore del Teatro Auditorium, dispone di 280 posti, con una seconda sala in fase di attivazione.

Biglietti e agevolazioni:

prezzo intero: 8 euro;

ridotto per over 65 e under 10: 5 euro;

studenti Unical: sconto del 50% (4 euro).

La programmazione quotidiana, curata dal gruppo Citrigno, sarà disponibile sul sito dell’Unical e su CosenzaCinema.it. Grazie alla sua posizione strategica, il cinema potrebbe diventare un punto di riferimento per l’intera area urbana e per comuni limitrofi come Montalto Uffugo, San Fili, Acri e Luzzi.

Caffè del Teatro: cultura, musica e socialità fino a tarda notte

Accanto alla sala cinematografica, aprirà i battenti il Caffè del Teatro, un luogo che andrà ben oltre il semplice concetto di bar. Situato accanto al foyer del Tau, sarà aperto tutti i giorni dalle 7:30 alle 23:00 e offrirà: spazi per studiare e leggere; eventi di musica dal vivo, anche in notturna; selezione di caffè, vini e specialità dolci e salate

Un punto d’incontro per studenti, docenti e cittadini, che resterà attivo anche durante tutti gli spettacoli teatrali e musicali del Tau.

Servizi per il pubblico: parcheggi e navette gratuite

Parcheggi gratuiti:

uno situato direttamente sotto il Teatro Auditorium Unical , accanto alle sale cinema;

, accanto alle sale cinema; un secondo, più ampio, nei pressi della rotonda che conduce al Tau.

Navetta notturna gratuita

Gli studenti e il personale Unical potranno raggiungere cinema, teatro e caffè grazie al servizio navetta attivo dalle 20.00 a mezzanotte, sabato e domenica compresi. Le corse potranno essere prenotate tramite l’app DRT Unical, disponibile su Apple e Android.

Cinema Unical e Caffè del Teatro: un’opportunità culturale senza precedenti

Con l’apertura del Cinema Unical, del Caffè del Teatro e una programmazione teatrale e musicale sempre più ricca, l’Università della Calabria si conferma un punto di riferimento culturale per studenti e cittadini, offrendo spazi di incontro e intrattenimento che valorizzano la vita del campus e dell’intero territorio.