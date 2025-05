“Misericordia e Giustizia”: all’Unical il seminario sulla scomunica alle mafie

2 minuti per la lettura

L’UniCal ospita il seminario “Misericordia e giustizia” il 23 maggio, decimo anniversario della scomunica papale alle mafie. Presentazione del volume con Papa Francesco e Don Ciotti; riconoscimento a Monsignor Savino.

RENDE (COSENZA) – A dieci anni dalla storica scomunica alle mafie pronunciata da Papa Francesco nella Sibaritide, l’Università della Calabria si prepara a ospitare un significativo seminario dal titolo “Misericordia e giustizia”. L’evento, promosso dal corso universitario di Pedagogia dell’Antimafia, dall’Istituto di Scienze Religiose “San Francesco di Sales” di Cosenza e dall’Istituto Teologico Calabro “San Francesco di Paola” di Catanzaro, si terrà venerdì 23 maggio, alle ore 10:00, presso la Sala Stampa del Centro Congressi “Beniamino Andreatta” dell’UniCal.

L’iniziativa è dedicata alla presentazione degli atti della tavola rotonda organizzata dalla Conferenza Episcopale Calabra nel maggio 2024, a dieci anni dalla scomunica alle mafie pronunciata da Papa Francesco nella Sibaritide il 21 giugno 2014. Il volume, dal titolo “Misericordia e giustizia: i mafiosi sono nostri fratelli?”, è stato curato dal professore don Michele Munno, pro-direttore dell’Istituto Teologico Calabro, e contiene, tra i tanti pregevoli contributi, anche il messaggio che Papa Francesco ha rivolto ai partecipanti al simposio, il contributo del professore don Francesco Asti, preside della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli, le conclusioni pastorali del vescovo Savino, e la postfazione di don Luigi Ciotti, fondatore di Libera.

“MISERICORDIA E GIUSTIZIA” ALL’UNICAL: COMMEMORAZIONE DELLA STRAGE DI CAPACI E RICONOSCIMENTO A MONSIGNOR SAVINO

La manifestazione – che cade nel giorno dell’anniversario della strage di Capaci in cui persero la vita i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, e la loro scorta –, si aprirà con i saluti istituzionali del professore don Emilio Salatino, direttore dell’Istituto di Scienze Religiose, e proseguirà con gli interventi introduttivi del professore don Roberto Oliva, docente presso l’Istituto Teologico Calabro, e Giancarlo Costabile, docente di Pedagogia dell’Antimafia all’UniCal. La relazione sarà tenuta da Monsignor Francesco Savino, vescovo di Cassano all’Jonio e vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, che riceverà dagli studenti e dalle studentesse di Pedagogia dell’Antimafia dell’ateneo anche un riconoscimento per i suoi dieci anni di Episcopato trasformativo in Calabria, spesi nella direzione del contrasto educativo alla cultura mafiosa e della prevaricazione.