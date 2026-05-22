Boscoreale, Festa della dieta mediterranea: gli alunni protagonisti al Parco comunale

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Boscoreale celebra la dieta mediterranea: scuola, famiglie ed esperti insieme per educare alla salute.

BOSCOREALE (NAPOLI) – Una giornata di colori, musica, emozioni e consapevolezza quella vissuta nel Parco comunale di Boscoreale, in cui si è svolta la “Festa della dieta mediterranea”, l’evento conclusivo del progetto promosso dall’Istituto Comprensivo Statale 1° Cangemi. Un’iniziativa che ha coinvolto alunni, docenti, famiglie ed esperti del territorio in un percorso educativo dedicato alla salute, alla sana alimentazione e ai corretti stili di vita. L’appuntamento ha segnato il momento culminante di un lavoro portato avanti durante l’anno scolastico con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani sull’importanza della prevenzione e del benessere, valorizzando al tempo stesso le tradizioni alimentari del territorio.

Boscoreale, Festa della dieta mediterranea: scuola, famiglie ed esperti insieme per educare alla salute

Hanno preso parte alla manifestazione: il sindaco Pasquale Di Lauro, il referente aziendale e direttore Uoc Sian Pierluigi Pecoraro, la dirigente psicologa Afrodite Visone, la dirigente biologa Laura Battiloro, lo specialista in Pediatria Giuseppe Vitiello e la biologa nutrizionista e specialista in Scienze dell’Alimentazione Eleonora Galeota Lanza. Tutti hanno contribuito con competenza e sensibilità ad approfondire i temi della nutrizione e della salute infantile. Il progetto ha avuto come referente la docente Rosa Rita Ventre, con la collaborazione della coordinatrice delle classi terze della scuola primaria Santa Cirillo. Fondamentale anche il supporto del presidente del Consiglio d’Istituto Rino Cirillo, che ha contribuito alla riuscita dell’intero percorso.

A sottolineare il valore educativo dell’iniziativa è stata la dirigente scolastica Carmela Mascolo, che ha espresso soddisfazione per il percorso svolto e per la grande partecipazione delle famiglie. «La scuola crede profondamente nell’importanza di promuovere corretti stili di vita, educando i bambini non solo all’apprendimento, ma anche alla cura di sé, alla salute e alla consapevolezza», ha dichiarato la dirigente, ringraziando insegnanti e genitori per l’impegno e la partecipazione dimostrati.

Gli alunni protagonisti al Parco comunale di Boscoreale

Particolarmente coinvolgenti le esibizioni degli alunni, protagonisti di canti, balli, giochi e recitazioni attraverso cui hanno trasmesso messaggi legati alla salute, alla condivisione e ai valori della Dieta Mediterranea. Ad arricchire il programma anche l’Ensemble di fiati dell’Istituto Pitagora di Torre Annunziata, diretto dalla dirigente scolastica Tiziana Savarese. I giovani musicisti si sono esibiti sotto la guida dei docenti Gerardo Del Gaudio, Francesco Cimmino e Nicola Pio Cucino.

A chiudere le performance sono stati i ragazzi del PON “Talenti in azione” e gli alunni della III C SSI diretti dalla professoressa Maria Longobardi, regalando al pubblico momenti di forte emozione e partecipazione. «Vedere i ragazzi esprimersi con entusiasmo e trasmettere messaggi così significativi è stato motivo di grande orgoglio», ha aggiunto la dirigente Mascolo, evidenziando come iniziative di questo tipo rappresentino il senso più autentico della scuola: costruire una comunità educante capace di formare cittadini consapevoli.

Al termine della manifestazione è stato allestito un buffet con prodotti tipici della dieta mediterranea offerto da una realtà imprenditoriale di Boscotrecase, ulteriore occasione di condivisione tra scuola, famiglie e territorio. La “Festa della Dieta Mediterranea” si chiude così come una significativa esperienza di crescita collettiva, lasciando un messaggio chiaro alle nuove generazioni: educare alla salute significa costruire il futuro.