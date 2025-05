San Lucido, al via la Settimana della Cultura 2025

8 minuti per la lettura

San Lucido, al via la Settimana della Cultura in programma dal 29 maggio al 6 giugno. Talk, spettacoli dal vivo, laboratori per le scuole, iniziative dedicate all’ambiente e focus sulla storia locale. Ecco il programma completo.

COSENZA – Si è tenuta ieri mattina nel Salone di Rappresentanza di Confindustria (Cosenza) la conferenza stampa di presentazione della “Settimana della Cultura – Ponte tra passato e futuro”, ambiziosa iniziativa promossa dal Comune di San Lucido in collaborazione con la Pro Loco e la Fondazione Carical. L’evento, in programma dal 29 maggio al 6 giugno, punta a fare della cultura la leva strategica per il rilancio turistico, economico e sociale del territorio calabrese. A presentare il progetto, un parterre di protagonisti istituzionali e culturali d’eccezione: il sindaco di San Lucido Cosimo De Tommaso, il fondatore del Giffoni Festival Claudio Gubitosi, il sindaco di Pietradefusi Nino Musto, l’assessore alla Cultura del Comune di San Lucido Floriana Chiappetta e, in collegamento, il primo cittadino di Aquara, Antonio Marino.

La cultura come propulsore di crescita

«Con questa kermesse vogliamo dimostrare che la cultura è un fatto trainante per la crescita di una comunità. La conoscenza può generare lo sviluppo integrato di un territorio, favorire l’interazione tra Comuni e produrre idee che possano tradursi in progetti concreti», ha dichiarato il sindaco Cosimo De Tommaso. «In Calabria non c’era un’iniziativa simile. Crediamo sia arrivato il momento di colmare questo vuoto con un progetto che guarda al futuro partendo dalle nostre radici».

Claudio Gubitosi, ideatore e anima del Giffoni Festival

Parole rafforzate dalla testimonianza accorata di Claudio Gubitosi, ideatore e anima del Giffoni Festival. Quando Claudio Gubitosi parla di cultura, lo fa con il fuoco di chi ha costruito un impero simbolico partendo da un’intuizione semplice, ma rivoluzionaria: offrire ai ragazzi ciò che lui, da piccolo, non ha avuto. E oggi, a 55 anni dalla nascita del Giffoni Festival, torna in Calabria per sostenere un’altra scommessa coraggiosa: la Settimana della Cultura di San Lucido. «Sono felice di essere tornato qui, dove tempo fa ho incontrato un sindaco con cui si è creata un’intesa immediata. Ci siamo incrociati in un corridoio del Comune e da allora non ci siamo più lasciati».

Gubitosi non è solo un organizzatore di eventi: è un visionario concreto, uno di quelli che trasformano i sogni in sistemi. Oggi Giffoni è presente in oltre 40 Paesi del mondo, eppure lui non dimentica mai da dove è partito: il suo piccolo Comune campano, la voglia di offrire ai ragazzi un’alternativa possibile: «Giffoni è il mio paese, il mio punto di partenza. È lì che è nata l’idea di creare qualcosa che desse voce ai giovani. E oggi, più che mai, sento che quell’impegno deve estendersi, contaminare altri territori. La Calabria è una delle regioni più belle d’Europa: va amata, sostenuta, e soprattutto raccontata».

Il suo intervento alla conferenza stampa della Settimana della Cultura è stato un richiamo accorato alla responsabilità delle istituzioni locali: investire nei giovani, generare opportunità, fermare l’emorragia di talenti che ogni anno lasciano il Sud in cerca di futuro: «Ogni anno incontriamo tra i 60 e i 70 mila studenti. Ai ragazzi bisogna dare fiducia, ascolto e opportunità. A Giffoni lavorano oltre 100 giovani tutto l’anno. Non sono andati via, hanno trovato nella cultura il senso della loro vita». Ma per farlo, bisogna innanzitutto comprendere le nuove generazioni, i loro linguaggi, le loro fragilità, il bisogno di riconoscimento.

Alla Settimana della Cultura di San Lucido, anteprima del documentario “Questo è Giffoni” che racconta la storia e l’impatto della celebre kermesse

A San Lucido, Gubitosi porterà il documentario inedito “Questo è Giffoni”. Un video di 28 minuti che racconta la storia e l’impatto del Giffoni Festival in Italia e nel mondo per ispirare le nuove generazioni e gli amministratori locali. Un esempio concreto di come la cultura, se ben organizzata, possa diventare motore economico, coesione sociale e rinascita. «La cultura è un’araba fenice: tutti dicono che c’è, nessuno sa dove trovarla. In realtà – spiega Claudio Gubitosi – è ovunque. È potente, vasta, trasformativa. Il 18,5% del PIL italiano è cultura». E poi l’augurio finale, che non è una formula di rito, ma un invito all’azione: «Il mio augurio al sindaco Cosimo De Tommaso è che questa Settimana della Cultura sia solo l’inizio. Ora ognuno si rimbocchi le maniche: il futuro non si aspetta, si costruisce».

Settimana della Cultura di San Lucido: il programma

Il programma della Settimana della Cultura si annuncia ricco e variegato: talk, incontri con esponenti del mondo giornalistico, politico e artistico, spettacoli dal vivo con musica, teatro, danza e canto, ma anche laboratori per le scuole, iniziative dedicate all’ambiente e focus sulla storia locale. La manifestazione coinvolgerà anche le realtà gemellate, come Pietradefusi e Aquara, in una logica di cooperazione interregionale.

Giovedì 29 maggio: Comunità e sinergie

Si parte alle 18 presso la Sala Consiliare di San Lucido con un incontro che celebra le reti tra territori e gemellaggi culturali. L’evento ospita la proiezione del film “Questo è Giffoni” e un dibattito con Claudio Gubitosi, fondatore del celebre Giffoni Festival, accompagnato dai sindaci Antonio Marino (Aquara, SA) e Nino Musto (Pietradefusi, AV). Un momento per riflettere sul potere del cinema e della cultura come strumenti di coesione territoriale.

Venerdì 30 maggio: Le radici storico-culturali

Alle 18:00, il convegno “Il Castello ed il valore della Fratellanza da Arnulfo a San Francesco da Paola” richiama l’identità storica della Calabria. Interverranno il Prof. Antonello Savaglio, il Prof. Mario Panarello e il Prof. Dario Puntieri, con un approfondimento sulla memoria architettonica e spirituale del territorio. Culmine della giornata sarà l’apposizione della targa commemorativa del Proclama dell’Arcivescovo Arnulfo (1093).

Sabato 31 maggio: La comunicazione

Il focus si sposta sulla comunicazione contemporanea e le sue evoluzioni. Alle 18, presso la Sala Consiliare, confronto tra voci autorevoli: Riccardo Giacoia (caporedattore RAI Calabria), Attilio Sabato (direttore Ten) e il professor Domenico Talia (Unical). A seguire, nella Chiesa dell’Annunziata, spazio all’arte con il concerto per violoncello della Die. Cello. Band.

Domenica 1° giugno: Letteratura e partecipazione

La giornata è dedicata a “San Lucido Città che legge” e al Concorso Letterario Nazionale “Francesca Roberti”. Alle 18:00, l’incontro con i vincitori e un dibattito sul valore sociale dei concorsi letterari promosso dall’Associazione Onda d’Urto. In serata, un concerto celebrerà la forza della parola e dell’inclusione.

Lunedì 2 giugno: Storia, diritti e democrazia

Nel segno della Giornata dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate, alle 18:00, il convegno “Il valore della Costituzione e la difesa dei diritti oggi” vedrà la partecipazione del Dott. Gabriele Fiorito e del Dott. Franco Laratta. Un momento di riflessione che culminerà in una suggestiva coreografia ispirata al monologo di Paolo Borsellino, a cura della scuola Dance Movement di Simona Minervino.

Martedì 3 giugno: Ambiente e futuro

La mattinata si apre alla Villa Comunale con i più giovani: un laboratorio creativo sul riciclo condotto dal SiMU (Sistema Museale Universitario UniCal). Alle 18.30, nel Chiostro Comunale, il talk “L’importanza di tutelare la biodiversità” ospita figure istituzionali e accademiche, tra cui Giovanni Calabrese, Vittoria Carnevale, Gaetano Osso e Nicodemo Passalacqua. A coordinare, l’Assessore alla Cultura Floriana Chiappetta.

Mercoledì 4 giugno: Innovazione e commercio

Alle ore 18, il convegno “Innovazione, sostenibilità e sicurezza nel mondo del commercio” con Klaus Algieri, presidente Confcommercio, approfondisce le nuove sfide del tessuto economico e produttivo locale.

Giovedì 5 giugno: Impresa e inclusione

Alle 18, si riflette sulla “Cultura d’impresa” con Giovanbattista Perciaccante (Confindustria Cosenza). La serata si conclude in Piazza Monumento con lo spettacolo “Voci e Passi Insieme”, un inno all’inclusione attraverso musica e danza, con le scuole Sette Note e ASD Telemare.

Venerdì 6 giugno: Spiritualità e musica

Gran finale alle 18.30, nel piazzale della Chiesa di San Giovanni Battista, con la riapertura ufficiale della chiesa restaurata e l’esibizione dell’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello, che suggellerà con note armoniose un viaggio ricco di contenuti e prospettive.

Settimana della Cultura di San Lucido: focus su sinergia tra Comuni e valorizzazione delle risorse

L’assessore alla Cultura del Comune di San Lucido Floriana Chiappetta ha illustrato i due pilastri della manifestazione: sinergia e valorizzazione delle risorse. «La cultura è un volano di sviluppo reale – ha affermato l’assessore Chiappetta –. Lavoriamo da tempo per promuovere un’identità condivisa che vada oltre i confini comunali. Questa settimana è un tassello strategico innovativo del nostro progetto amministrativo. Vogliamo offrire ai nostri cittadini, soprattutto ai giovani, un’occasione di confronto, crescita e orgoglio». Un entusiasmo condiviso anche dal sindaco di Pietradefusi Nino Musto e dal primo cittadino di Aquara Antonio Marino che hanno evidenziato la forza della rete interregionale.

Settimana della Cultura di San Lucido 2025

Con un calendario ricco di eventi, ospiti di rilievo e un forte spirito collaborativo, la Settimana della Cultura di San Lucido si candida a diventare un appuntamento fisso nel panorama calabrese. Un ponte ideale tra memoria e innovazione, tradizione e visione, che ambisce a rendere la cultura protagonista di una nuova stagione di sviluppo. Dal 29 maggio al 6 giugno, San Lucido sarà laboratorio di idee, emozioni e futuro.