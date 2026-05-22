Vibo Valentia, nuova intimidazione al dirigente comunale Nocita

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Nuova intimidazione al dirigente del Comune di Vibo Andrea Nocita: ignoti hanno incendiato la sua auto a pochi giorni da una brutale aggressione

VIBO VALENTIA – Prima il pestaggio violento, adesso l’incendio dell’auto; il dirigente del settore urbanistica del Comune di Vibo, Andrea Nocita, è finito pesantemente nel mirino dei criminali. L’architetto 45enne, originario di Reggio, si trova infatti nuovamente al centro, suo malgrado, di un episodio gravissimo: ignoti nella serata di ieri, 21 maggio 2026, hanno infatti dato fuoco alla sua vettura, una Mercedes Classe C, parcheggiata alla stazione di Vibo-Pizzo, dove solitamente il professionista la lascia per tornare presso la sua città di residenza per poi riprenderla nel momento in cui, ad inizio settimana, torna a Vibo per svolgere la sua attività professionale.

Stamani, il professionista ha sporto denuncia ai carabinieri che hanno avviato le indagini. Verosimile un collegamento tra questo episodio e quello di due settimane addietro, avvenuto sempre nei pressi della stazione ad opera di un individuo che ha colto la vittima alle spalle colpendola con un bastone . Nocita, dopo l’aggressione, era rientrato in servizio proprio all’inizio di questa settimana.