Studenti di Rende scrivono a Mattarella che li invita al Quirinale

2 minuti per la lettura

Gli studenti dell’Istituto comprensivo di Rende Centro dopo aver scritto al Presidente Mattarella sono stati invitati a visitare il Quirinale

RENDE – Scrivono al Presidente della Repubblica Mattarella che li invita al Quirinale. È accaduto agli alunni di una quinta Primaria dell’Istituto comprensivo di Rende Centro San Fili, nel cuore del Centro storico di Rende.

La scuola guidata dalla dirigente Antonella Gravina non si è fatta sfuggire l’occasione e si è presentata puntuale all’appuntamento, venerdi 23 gennaio 2026, alle ore 10.15.

L’iniziativa promossa dall’insegnante Lucia Portone nell’ambito di un percorso di educazione civica.

«I bambini – racconta l’insegnante – avevano tante curiosità intorno alla figura del Presidente della Repubblica e sognavano di andare nella Capitale per conoscerlo. Qualcuno, nelle lettere che abbiamo scritto l’ha persino invitato a venire a Cosenza per visitare i monumenti. Ma soprattutto per condividere la fede calcistica e il tifo per i colori rossoblù».

L’EMOZIONE DEGLI STUDENTI DI RENDE PER LA CHIAMATA DALLA SEGRETERIA DEL QUIRINALE PER INCONTRARE MATTARELLA

«Quando ci hanno contattato dalla Segreteria del Quirinale – commenta Anna Canonaco, direttore dei Servizi Generali e Amministrativi- è stata un’emozione anche per noi. Non potevamo deludere i nostri studenti e abbiamo fatto con gioia la nostra parte per realizzare questo piccolo sogno».

I ragazzi tra emozione e stupore hanno potuto visitare le stanze del Quirinale, dallo studio del Presidente al Balcone che ha dato origine alla tradizione dell’Angelus quando il Quirinale era sede papale.

Tanti gli interrogativi lasciati al Presidente dal suo rapporto con i suoi Maestri alla domanda su come vede il Paese tra trent’anni. E poi e se pensa che ci saranno ancora borghi come quello di Rende Centro.

«Ci piace pensare – affermano i ragazzi – che molto dipenderà anche da quanto ognuno di noi saprà fare la propria parte nell’essere custode della tradizione. Identità e appartenenza sono valori da tutelare».