All’Unical la presentazione di “Un’altra pelle” di Antonio Anastasi

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All’Università della Calabria la presentazione del libro “Un’altra pelle” di Antonio Anastasi nel ciclo di Pedagogia dell’Antimafia, ospiti Nicaso e Guarascio. Contributo del direttore de L’Altravoce – Il Quotidiano, Rocco Valenti

Sarà l’University Club dell’Università della Calabria (Cubo 23/C) a ospitare mercoledì 22 aprile alle 14 la presentazione del libro “Un’altra pelle” del giornalista e scrittore Antonio Anastasi. L’iniziativa si inserisce nel XV ciclo seminariale di Pedagogia dell’Antimafia (2011–2026), promosso dal Dipartimento di Culture, Educazione e Società (DiCES).

ALL’UNICAL IL LIBRO DI ANTONIO ANASTASI: UN’ALTRA PELLE

Un appuntamento che conferma il ruolo dell’Unical come punto di riferimento nazionale nello studio dei fenomeni mafiosi in chiave educativa e culturale.

In particolare, da quindici anni, infatti, il ciclo seminariale rappresenta uno spazio stabile di confronto tra università, istituzioni e società civile, contribuendo alla formazione di studenti capaci di interpretare criticamente l’evoluzione delle organizzazioni criminali e il loro impatto sui territori

NEL LIBRO LA STORIA DI SALVATORE CORTESE

Al centro dell’incontro il volume di Anastasi, che racconta la vicenda di Salvatore Cortese, ex killer della ’ndrangheta che ha scelto di rompere il silenzio dell’omertà. Un’opera che va oltre la cronaca giudiziaria, offrendo una narrazione intensa e umana, capace di interrogare il lettore sui temi della responsabilità individuale, del cambiamento e dei percorsi di uscita dalla violenza mafiosa.

GLI OSPITI DELLA GIORNATA NELL’AMBITO DEGLI EVENTI SULLA PEDAGOGIA DELL’ANTIMAFIA

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del prorettore vicario dell’Università della Calabria, Stefano Curcio, e della direttrice del DiCES, Maria Mirabelli. Il dibattito sarà coordinato da Giancarlo Costabile, docente di Pedagogia dell’Antimafia, affiancato dall’educatrice socio-pedagogica Flavia Cotroneo.

DAL PROCURATORE DI CROTONE AL DIRETTORE DE L’ALTRAVOCE – IL QUOTIDIANO

Di rilievo il parterre degli ospiti. Interverranno il procuratore capo di Crotone Domenico Guarascio, impegnato in prima linea nel contrasto alla criminalità organizzata. Antonio Nicaso, tra i massimi studiosi internazionali delle mafie contemporanee e docente alla Queen’s University in Canada. Previsto anche il contributo del direttore responsabile de L’Altravoce – Il Quotidiano, Rocco Valenti, che offrirà una riflessione sul ruolo dell’informazione nella costruzione dell’opinione pubblica. Le conclusioni saranno affidate allo stesso Anastasi.

UN’ALTRA PELLE DI ANTONIO ANASTASI, INCONTRO SU LINGUAGGI E PROSPETTIVE PER ANALIZZARE IL FENOMENO MAFIOSO

L’incontro metterà a confronto linguaggi e prospettive diverse – accademica, giudiziaria e giornalistica – per analizzare la complessità del fenomeno mafioso e il ruolo della narrazione nella costruzione di consapevolezza collettiva.

Quindi la presentazione di “Un’altra pelle” si configura non solo come evento culturale, ma come momento formativo. In cui la testimonianza diventa strumento educativo e la parola si trasforma in mezzo di contrasto alle mafie.

L’IMPEGNO DELL’UNICAL

In un contesto in cui le organizzazioni criminali continuano a evolversi, mantenendo un forte radicamento nei territori, emerge con forza la necessità di investire in percorsi educativi e culturali. Capaci di incidere sugli immaginari e sui comportamenti quotidiani. Un impegno che l’Università della Calabria rinnova, ribadendo il proprio ruolo di presidio civile e culturale.