Modello Riace e migrazioni in Calabria, confronto all’Unical

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All’Unical un incontro su migrazioni e Modello Riace. Storici, giuristi e protagonisti a confronto su accoglienza e trasformazioni sociali

L’Università della Calabria apre un confronto sul ruolo delle migrazioni nella storia del Mezzogiorno e sulle pratiche di accoglienza che hanno segnato il territorio. È in programma mercoledì 13 maggio alle ore 15:30, presso la Sala Stampa del Centro Congressi, l’incontro dal titolo “Dalle rotte della speranza al modello Riace: migrazioni, accoglienza e trasformazioni sociali nella storia della Calabria”.

IL MODELLO RIACE ALL’UNICAL

Un appuntamento che si inserisce nel dibattito contemporaneo sulle dinamiche migratorie, affrontate attraverso uno sguardo interdisciplinare capace di intrecciare storia, diritto e analisi politico-sociale. Dopo i saluti istituzionali di Franco Rubino e il coordinamento affidato a Tullio Romita, il programma prevede una serie di interventi che ricostruiscono uno dei casi più emblematici dell’accoglienza in Italia: quello di Riace.

GLI OSPITI DEL CONFRONTO

Ad aprire i lavori sarà Elia Fiorenza, con un’analisi articolata del cosiddetto “Modello Riace”, dalle origini fino alle evoluzioni più recenti. Il contributo ricostruisce il percorso che ha trasformato il piccolo borgo calabrese in un laboratorio sociale, capace di coniugare accoglienza dei migranti e rigenerazione territoriale. Un’esperienza nata anche come risposta allo spopolamento e inserita nel più ampio quadro delle politiche migratorie europee. Non mancherà un approfondimento sulle fasi di sviluppo del progetto, sulla sua istituzionalizzazione e sulle criticità che ne hanno segnato la vicenda pubblica, tra tensioni politiche e giudiziarie.

A seguire, l’intervento di Andrea Daqua offrirà una lettura giuridica del caso Riace, analizzando procedimenti, sentenze e narrazioni mediatiche. Un focus che mette in luce il rapporto complesso tra diritto amministrativo, politiche dell’accoglienza e rappresentazione pubblica, evidenziando come la vicenda sia diventata terreno di confronto istituzionale e simbolico.

LA TESTIMONIANZA DI MIMMO LUCANO

Di particolare rilievo la testimonianza diretta di Mimmo Lucano, protagonista dell’esperienza di Riace, che ripercorrerà le pratiche concrete di accoglienza sviluppate nel borgo. Al centro del suo intervento, la visione politica e sociale di un modello alternativo, fondato su inclusione, solidarietà e valorizzazione dei territori marginali.

MIGRAZIONI E MODELLO RIACE ALL’UNICAL, LE CONCLUSIONI DI MONSIGNOR CHECCHINATO

Le conclusioni saranno affidate a Monsignor Giovanni Checchinato, Arcivescovo Metropolita di Cosenza-Bisignano, che proporrà una riflessione etica e pastorale sul tema, richiamando la centralità della persona nei processi migratori e la necessità di una responsabilità condivisa tra istituzioni, comunità e società civile.

RILEGGERE LA STORIA DELLA CALABRIA ALLA LUCE DELLE MIGRAZIONI

L’incontro si propone così come un’occasione per rileggere la storia della Calabria alla luce delle migrazioni, non più considerate soltanto come emergenza, ma come elemento strutturale capace di incidere su identità, economie e forme di convivenza. In questa prospettiva, il caso Riace diventa una lente privilegiata per comprendere opportunità e limiti delle politiche di accoglienza nei contesti periferici.

Una riflessione che guarda al Mediterraneo contemporaneo e al rapporto tra territorio e globalizzazione, restituendo alla Calabria il ruolo di spazio storico attraversato da mobilità continue e trasformazioni profonde.