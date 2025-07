Tra gare e tradizioni, sul Pollino torna il tiro con l’arco

1 minuto per la lettura

DAL 7 al 10 luglio 2025, il Parco Nazionale del Pollino ospiterà uno degli appuntamenti più affascinanti del panorama sportivo e culturale europeo: l’European Traditional Open (Eto), competizione internazionale di tiro con l’arco tradizionale che raduna atleti da tutto il continente in un’esperienza immersiva tra natura, tradizione e storia condivisa.

Le gare di tiro con l’arco si svolgeranno tra i borghi autentici di Alessandria del Carretto, San Paolo Albanese e Terranova di Pollino, luoghi incantevoli dove ogni angolo racconta storie di comunità, radici arbëreshe e paesaggi mozzafiato.

Organizzato dal Settore Karman – Tiro con l’Arco, ETO 2025 è molto più di una gara: è un viaggio tra culture e valori condivisi, un’occasione per riscoprire il legame tra uomo, ambiente e memoria. Ogni giornata sarà scandita da: gare di tiro con l’arco tradizionale in scenari naturalistici unici, sfilate in costume e accoglienza delle comunità arbëreshe, visite guidate a musei etnografici e religiosi, concerti di musica popolare nelle piazze storiche, percorsi escursionistici immersi nella biodiversità del Pollino Ogni freccia lanciata durante l’ETO 2025 sarà un gesto simbolico, un ponte tra popoli, generazioni e culture.

La competizione diventa così un pretesto per riscoprire il senso profondo dell’incontro e della condivisione.