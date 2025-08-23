2 minuti per la lettura

Borgo diVino fa tappa a Fiumefreddo Bruzio. Tra vitigni storici, specialità gastronomiche e spettacoli dal vivo, il festival regala un’esperienza sensoriale unica.

FIUMEFREDDO BRUZIO (COSENZA) – Dal 22 al 24 agosto, Fiumefreddo Bruzio si trasforma in un palcoscenico d’eccellenza con Borgo diVino, festival che celebra le eccellenze del territorio. Tre giorni tra profumi dei vitigni, sapori della gastronomia locale e l’energia travolgente della musica live, pensati per far risplendere il borgo come specchio di una Calabria ricca di tradizioni e fascino senza tempo. Tra vitigni storici, specialità gastronomiche e spettacoli dal vivo, il festival regala un’esperienza sensoriale unica. All’apertura, le stradine medievali del centro storico si sono animate di colori, profumi invitanti e allegria.

I DOC Terre di Cosenza, il Magliocco, il Greco, il Mantonico e molte etichette nazionali incontrano piatti tipici come cuoppi di pesce, pomodori ripieni, parmigiana di melanzane, polpette e pennette all’arrabbiata con ‘nduja. Un connubio in grado di conquistare visitatori e wine lovers.

Borgo diVino: il programma

Nella giornata di oggi, 23 agosto, il Castello della Valle ospiterà la masterclass “Enotria, la terra del vino”, un percorso dedicato ai vitigni autoctoni calabresi come Mantonico, Greco bianco, Pecorello e Gaglioppo. Un’occasione unica per approfondire le eccellenze enologiche regionali attraverso i racconti dei produttori e scoprire aromi e sfumature tipiche della Calabria. Nel pomeriggio, alle 17, si svolgerà il 9° Concorso Miglior Rosato del Mediterraneo – selezione Calabria, diretto da Tommaso Caporale, che premierà l’eleganza e la freschezza dei rosati regionali.

Quando il sole scivola verso il tramonto, la musica avvolge il borgo medievale: in Piazza del Popolo il live show di A. Cherubini, a Largo Torretta i ritmi trascinanti dei DIVERSO, in Via Roma e Via Europa l’energia dei CloseBOX, fino al gran finale con Lidia Cuore. Un caleidoscopio di note che danza con i profumi del cibo e del vino, creando un’esperienza sensoriale unica.

Domenica 24 agosto, il borgo pulsa di gioia e vita. BLITZ aprirà la giornata in Piazza V. Veneto, seguito dal concerto di Francesco Tempo e dalla performance di Giovanna Mazzarone. Ogni passo tra vicoli e piazze diventa un invito a scoprire formaggi locali, piatti della tradizione e vini che raccontano il cuore generoso della Calabria.

Il festival Borgo diVino

Borgo diVino non è solo un festival: è un viaggio tra gusto, musica e bellezza che avvolge il visitatore nel fascino del borgo. A Fiumefreddo Bruzio il tempo sembra fermarsi, l’anima si riempie di emozione e ogni sorso, ogni nota, ogni piatto diventa poesia, mentre nel borgo medievale la magia della Calabria si svela in tutta la sua autenticità.