Cinemadamare, Rocca Imperiale diventa un set

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CINEMADAMARE ha fatto tappa a Rocca Imperiale trasformando il borgo in un set diffuso, tra vicoli antichi e scorci sul mare. Nei giorni scorsi, il festival internazionale itinerante ha animato il centro storico e il lungomare con una serie di appuntamenti. Tutto il pubblico, giovani filmmaker e comunità locale, è stato raccolto in un racconto collettivo di cinema e territorio.

La sera del 24 luglio, nel borgo antico, la proiezione di Don Chisciotte di Fabio Segatori, in un’atmosfera sospesa tra suggestione e condivisione.

Gran finale il 25 luglio sul Lungomare Kennedy di Rocca Imperiale, dove si è svolta la serata conclusiva dedicata alla Weekly Competition di Cinemadamare. Un momento atteso che ha visto la premiazione dei cortometraggi realizzati durante la settimana dai filmmaker arrivati da tutto il mondo. Opere nate a stretto contatto con il territorio, tra paesaggi iconici e storie locali, in un dialogo creativo che è da sempre cifra distintiva del progetto Cinemadamare.

Cinemadamare, il più grande raduno internazionale di giovani filmmaker. E’ il campus dell’audiovisivo più lungo al mondo, nasce dalla collaborazione con 57 università e scuole di cinema di ogni continente. Il tour tocca otto regioni italiane, con due tappe europee per un viaggio complessivo di tre mesi