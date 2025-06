Paola, Antonio Bottino eletto nuovo correttore provinciale dei minimi

1 minuto per la lettura

Festa grande al Santuario di San Francesco di Paola dove il capitolo provinciale dei Frati Minimi ha eletto Antonio Bottino nuovo correttore provinciale, guiderà i conventi di Calabria, Puglia e Messico

PAOLA (COSENZA) – Le campane a festa del Santuario di San Francesco di Paola annunciano un importante passaggio di testimone. Durante i lavori del Capitolo Provinciale dei Frati Minimi, è stato eletto il nuovo Correttore Provinciale dei Frati Minimi, che guiderà i conventi della Calabria, Puglia e Messico fino al 2028. Si tratta del M.R.P. (Minimo Reale Padre) Antonio Bottino, che succede al M.R.P. Francesco M. Trebisonda, alla guida dell’Ordine dal 2019.

Originario della città di San Francesco, Padre Bottino ha 57 anni e vanta un ricco curriculum spirituale e pastorale: è, infatti, Esorcista dell’Arcidiocesi Metropolitana di Cosenza-Bisignano, Rettore del Santuario dei Minimi di Paterno Calabro, e Consigliere spirituale del Rinnovamento nello Spirito Santo presso la comunità del Santuario di Paola.

MINIMO REALE PADRE ANTONIO BOTTINO NUOVO CORRETTORE DEI MINIMI

La sua azione sarà affiancata dai membri della nuova Curia Provincializia, la cui elezione è prevista per domani 28 giugno, sempre nel cuore del Santuario di Paola, simbolo e centro spirituale della comunità calabrese. “Chiediamo su di lui la benedizione di Dio e la protezione del Padre San Francesco”, recita il comunicato ufficiale.

La figura del Correttore Provinciale dei Frati Minimi ha un ruolo centrale nell’organizzazione dell’Ordine, guidando l’attività spirituale, pastorale e amministrativa dei conventi. L’elezione di Padre Bottino arriva in un momento significativo per l’Ordine, impegnato in una fase di rilancio e consolidamento del carisma di San Francesco di Paola anche oltre i confini regionali, fino al Messico.