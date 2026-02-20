Cosenza, la programmazione della fiera di San Giuseppe

1 minuto per la lettura

COSENZA – La Giunta comunale di Cosenza ha approvato, in via di massima, la programmazione dell’attività fieristica relativa alla tradizionale fiera di San Giuseppe – edizione 2026.

In particolare sono state approvate le singole tariffe dovute per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Il periodo interessato dalla manifestazione sarà il seguente: merce varia dal 15 al 19 marza, piante e fiori in vaso, terrecotte e vimini: dal 6 al 19 marzo, giostre: dal 10 al 22 marzo, associazioni di Volontariato: dal 15 al 19 marzo.

Gli espositori occuperanno di massima le seguenti zone (fatta salva ogni modifica o implementazione che si renda necessaria, anche in seguito alla predisposizione ed approvazione dell’apposito piano di sicurezza). Nella Zona A – Viale Giacomo Mancini – I° tratto sud (giostre –food), nella Zona B – Viale Giacomo Mancini – II° tratto da incrocio con via T. Aceti verso nord fino a via A. Scopelliti.

Infine nella Zona C – Viale Giacomo Mancini – III° tratto da via Scopelliti fino al limite di via P. La Torre, secondo piantina e piano di sicurezza, Zona D – Via C. Baccelli – Piazza G. Mancini (vimini, terrecotte).