Padovano a Cosenza nel segno di Bergamini: «Fiducioso nella giustizia»

Michele Padovano a Cosenza nel ricordo di Denis Bergamini, l’ex attaccante: «Sono fiducioso nella giustizia»

«SONO qui a Cosenza perché, ogni volta che vengo chiamato a parlare di Denis, sono sempre molto sensibile». Michele Padovano, ex compagno di squadra di Denis e suo amico fraterno, era tra i partecipanti al Chiappetta Sport Village di Rende alla presentazione del volume di Ceniti.

Raggiunto al telefono, l’ex calciatore della Juventus – che di Denis fu anche compagno di stanza nei suoi due ultimi mesi di vita -, si è mostrato particolarmente felice ed emozionato di ritrovare vecchi e nuovi amici nella città che, come sempre, gli ha riservato un’accoglienza calorosa.

Padovano ha poi commentato l’iter del processo, in corso presso la Corte d’Assise di Cosenza, per accertare le cause della morte di Bergamini dichiarandosi «fiducioso, anche in virtù di ciò che è accaduto a me. La mia storia dimostra che non bisogna mai arrendersi né smettere di credere nella giustizia». Padovano infatti, proprio di recente, è stato assolto dopo 17 anni dalla Corte d’Appello di Torino dall’accusa di aver finanziato un traffico di droga in Marocco.

«Mi auguro – ha aggiunto infine – che la famiglia possa mettere finalmente una pietra tombale su quanto accaduto in questi lunghi anni». Chiamato sul banco dei testimoni nel processo per l’omicidio di Bergamini a novembre 2022, aveva raccontato l’ultima giornata trascorsa insieme a Denis e la telefonata ricevuta quel pomeriggio che gli fece cambiare umore, prima di allontanarsi per sempre alla volta di Roseto.