L’avvocato Raffaella Greco riceve il premio eccellenza 2023 con Cerved Legal Service nella gestione e recupero della filiera del credito.

AVERE di fronte una donna bella che ti leva il respiro non è facilissimo, ma qui non siamo di fronte soltanto ad una bella donna, ma soprattutto a un avvocato di Cosenza che in pochi anni si è affermata a Milano ed è diventata un punto di riferimento per i più importanti istituti di credito e finanziari, assistendoli in controversie di diritto bancario e fallimentare.

L’avvocato Raffaella Greco a Milano va sempre di fretta, ma quando ritorna nella sua Cosenza prende fiato, va al mare la mamma «a cui devo tutto» e riesce ad arrivare puntuale all’appuntamento con un cronista che l’aspetta in un noto bar della città. Ci diamo del “tu” perché ci conosciamo da tempo.

Comoda, rilassata, ordiniamo qualcosa da bere e iniziamo una lenta chiacchierata partendo dalla notizia: premio come eccellenza 2023 insieme a Cerved Legal Service nella gestione e recupero della intera filiera del credito.

Un premio importante, contenta?

«Molto. In questi anni ho lavorato a testa bassa senza mai fermarmi un secondo e questo premio arriva nel momento giusto. Ogni tanto fa bene tirare una sorta di linea, prendere fiato e capire cosa sei riuscita a fare».

Avvocato cassazionista, iscritta all’ordine degli avvocati di Cosenza dal 1994. E in questo ordine sei rimasta, una scelta importante, vero?

«Una scelta doverosa. Perché qui non ho chiuso il mio studio e perché dalla mia città è partita la mia professione. In questa città ho avuto maestri importanti e colleghi brillanti con cui ho lavorato e lavoro con piacere…».

A Milano invece la vincitrice del premio eccellenza 2023 Raffaella Greco ha creato uno studio legale all’avanguardia. Uno studio che si serve della robotica, dell’intelligenza artificiale oltre che di diversi Workflow (gestione elettronica di processi lavorativi) che consentono di avere aggiornamenti in tempo reale sull’andamento delle posizioni in gestione oltre che il completo controllo dei dati. Il suo team è composto da 120 professionisti. La grande capacità del brillante avvocato di Cosenza è quella di operare su tutto il territorio nazionale svolgendo attività di gestione giudiziale e stragiudiziale nei settori Banking, Insurance, Consumer Finance e Corporate.

Un curriculum pazzesco. Lo scopriamo soltanto adesso, come mai?

«Perché non è mai stata mia abitudine sventolare titoli o altro. Di certo con questo premio ho dovuto un attimo rispolverare dal cassetto un percorso che anno dopo anno, tra tante difficoltà, mi ha regalato tante soddisfazioni. E ogni tanto è giusto respirare e guardare in quel cassetto per fare di più e meglio. C’è sempre ancora tanto da imparare e soprattutto studiare…».

E ancora. L’avvocato Raffaella Greco è fiduciario della maggior parte delle banche e dei servicer in Italia. Negli ultimi anni ha implementato il lavoro sulla gestione degli Npl- non performing loans (crediti deteriorati delle banche) e della crisi d’impresa concentrandosi sull’attività di negoziazione. E la svolta della sua carriera avvenne proprio nel 2015.

Un anno importante, vero Raffaella?

«Diciamo decisivo. In quell’anno mi sono distinta proprio nella lavorazione dei crediti deteriorati in tutta Italia E Con una velocità di incasso formidabile. Sono stata ingaggiata per la creazione di uno studio legare in partnership con Cerved Group e nello specifico con Cerved legal Service per la gestione di svariati miliardi di crediti. Una roba da capogiro. Non mi hanno fatto neanche un attimo riflettere su un cambio città, vita, tutto. Ma l’occasione che mi si era presentata sotto agli occhi era troppo grande. E li la famiglia mi ha aiutato tanto e ringrazio sempre mia madre e i miei figli che ora sono cresciuti e vivono con me a Milano».

La notizia finale da far evidenziare con chiarezza è che l’avvocato Raffaella Greco è riuscita ad emergere proprio per la sua competenza, capacità organizzativa, per la sua forza e per la sua visione innovativa rispetto al tradizionale studio legale, è riuscita ad emergere in un settore prevalentemente e tradizionalmente maschile.

Il quadro è completato. Il pomeriggio con l’avvocato Greco scorre piacevole, il cassetto è svuotato. Raffaella si alza da quel tavolo di un bar ormai pieno e cala il silenzio. Personalità e bellezza, ma grande passione, impegno e professionalità per un lavoro che «non mi stanca mai».